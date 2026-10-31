Lisandro Martínez vuelve a estar en el foco tras recibir una roja en la derrota del United

Compartir en:









El árbitro Peter Bankes le muestra la tarjeta roja al defensor del Manchester United Lisandro Martínez en el encuentro de la Liga Premier ante el Chelsea el sábado 31 de octubre del 2026. (AP Foto/Ian Walton) AP

Hace dos semanas, el defensor argentino dio una entrevista después del partido en la que cuestionó a la cúpula del United y puso en duda el reclutamiento del club durante la pretemporada.

Su más reciente error llegó en el campo.

Poco después de recibir una amarilla por tirar la camiseta de Morgan Rogers, Martínez saltó con el codo levantado hacia Wesley Fofana en un tiro de esquina y golpeó al defensor del Chelsea en el rostro.

Tras una revisión de video, el árbitro le mostró a Martínez una segunda tarjeta amarilla a los 63 minutos, se marchó lentamente del campo y se internó en el túnel — sin que Carrick siquiera reconociera al jugador.

Cole Palmer convirtió el penal resultante para el segundo gol del Chelsea.

Martínez, a quien Carrick eligió pese a su reciente arrebato, tuvo al menos parte de la culpa en el primer gol del Chelsea anotado por Morgan Rogers a los 50 minutos, después de no cerrar y entrar a disputar el balón al mediocampista inglés cuando irrumpió en el área.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

Compartir en:







