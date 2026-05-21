Lions firman al linebacker All-Pro Jack Campbell por 4 años más

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ARCHIVO - El linebacker de los Lions de Detroit, Jack Campbell (46), camina en el terreno de juego antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Rams de Los Ángeles, el 14 de diciembre de 2025, en Inglewood, California. (Foto AP/Kyusung Gong, Archivo) AP

Los Lions aseguraron a Campbell después de rechazar el mes pasado su opción de quinto año para la temporada 2027, cuando ejercieron la opción del corredor Pro Bowl Jahmyr Gibbs.

Detroit seleccionó a ambos jugadores en la primera ronda en 2023 y han ayudado a la franquicia a ganar 36 partidos, dos títulos de la NFC Norte y a llegar a un juego por el campeonato de conferencia.

En su tercera temporada en la NFL, Campbell fue elegido All-Pro y Pro Bowl después de convertirse en el primer jugador de la NFL en siete años en registrar más de 150 tacleadas y al menos cinco capturas y tres balones sueltos forzados. Los Lions seleccionaron a Campbell con la 18.ª elección en 2023 y el exastro de Iowa ha jugado en todos los partidos durante su carrera.

Los Lions intentan recuperarse de una temporada de 9-8 que quedó por debajo de los playoffs y de las expectativas.

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FUENTE: AP