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Lions escapan con triunfo 31-30 sobre Saints en tiempo extra tras ir Kellen Moore por conversión

DETROIT (AP) — Tyler Shough lanzó un pase incompleto en la zona de anotación en un intento de conversión de dos puntos, lo que permitió que los Lions de Detroit escaparan con una victoria de 31-30 en tiempo extra sobre los Saints de Nueva Orleans el domingo.

D.J. Reed (4), derecha, de los Lions de Detroit, desvía un pase que buscaba las manos de Chris Olave (12), receptor de los Saints de Nueva Orleans, en la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya)
D.J. Reed (4), derecha, de los Lions de Detroit, desvía un pase que buscaba las manos de Chris Olave (12), receptor de los Saints de Nueva Orleans, en la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

El entrenador de los Saints, Kellen Moore, optó por ir por el triunfo en lugar de empatar el partido con 1:34 por jugarse en el tiempo extra, después de que su equipo remontó un déficit de tres touchdowns en el tercer periodo y permitió una anotación en la primera posesión ofensivo del tiempo extra.

Jared Goff lanzó dos pases de anotación a Amon-Ra St. Brown; la segunda fue un envío de 5 yardas al inicio del tiempo extra, y Jahmyr Gibbs corrió para dos touchdowns.

Nueva Orleans reaccionó tras estar abajo 21-0 y llegó al empate 24-24 con el pase de anotación de 9 yardas de Shough a Juwan Johnson con 1:07 por jugarse en el partido.

Detroit tuvo una serie ofensiva de tres jugadas y despeje, lo que le dio el balón a los Saints con la oportunidad de ganarlo, y Ryan Wright falló un intento de gol de campo de 62 yardas cuando se agotaba el tiempo.

Gibbs tuvo un máximo de su carrera con 29 acarreos para 156 yardas. También sumó cinco recepciones para 30 yardas.

Goff completó 26 de 39 para 206 yardas sin pérdidas de balón.

Shough, tras un prometedor año de novato, lanzó dos intercepciones y perdió un balón suelto antes de cerrar con fuerza y completar 35 de 56 pases para 410 yardas y tres anotaciones. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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