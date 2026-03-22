Lionel Messi y Micael dos Santos impulsan remontada del Inter Miami 3-2 ante NYCFC

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Lionel Messi celebra con sus compañeros del Inter Miami tras anotar en el encuentro ante el New York City FC el domingo 22 de marzo del 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Inter Miami (3-1-1) se colocó empatado en el segundo lugar en la Conferencia Este al propinarle a NYCFC (3-1-1) su primera derrota.

Gonzalo Luján marcó el primer gol de su carrera —sin asistencia tras un rebote a los 4 minutos— para darle a Inter Miami una ventaja temprana. El defensor de 21 años ha sido titular en 23 de sus 30 apariciones.

El argentino Nicolás Fernández mantuvo su arranque fulgurante con su quinto gol, al anotar de tiro libre a los 17 minutos para igualar el marcador para NYCFC. Fernández suma ocho goles en 16 apariciones en su carrera desde la temporada pasada.

El argentino Agustín Ojeda anotó —con asistencias de Maxi Moralez y Kevin O'Toole— para darle a NYCFC una ventaja de 2-1 al 59. Fue el segundo gol de Ojeda esta temporada y el quinto en 61 partidos de su carrera. Moralez ya tiene cuatro asistencias esta temporada.

La ventaja duró dos minutos hasta que Messi clavó un tiro libre de zurda que rebotó y se coló más allá de Matt Freese para su cuarto gol de la temporada. Fue el gol número 54 de Messi en su 58mo encuentro de la MLS. La leyenda argentina ha marcado 901 goles en su ilustre carrera internacional y a nivel de clubes.

El tiro de esquina de Messi en el minuto 74 ayudó a preparar un cabezazo de Micael e Inter Miami que le dio la ventaja 3-2.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP