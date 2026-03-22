americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lionel Messi y Micael dos Santos impulsan remontada del Inter Miami 3-2 ante NYCFC

NUEVA YORK (AP) — Lionel Messi anotó el gol un tiro libre para empatar en la segunda mitad antes de asistir en el tanto de la victoria de Micael dos Santos, y el Inter Miami remontó para vencer el domingo 3-2 al New York City FC 3-2 en el Estadio de los Yankees.

Lionel Messi celebra con sus compañeros del Inter Miami tras anotar en el encuentro ante el New York City FC el domingo 22 de marzo del 2026. (AP Foto/Seth Wenig)
Lionel Messi celebra con sus compañeros del Inter Miami tras anotar en el encuentro ante el New York City FC el domingo 22 de marzo del 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Inter Miami (3-1-1) se colocó empatado en el segundo lugar en la Conferencia Este al propinarle a NYCFC (3-1-1) su primera derrota.

Gonzalo Luján marcó el primer gol de su carrera —sin asistencia tras un rebote a los 4 minutos— para darle a Inter Miami una ventaja temprana. El defensor de 21 años ha sido titular en 23 de sus 30 apariciones.

El argentino Nicolás Fernández mantuvo su arranque fulgurante con su quinto gol, al anotar de tiro libre a los 17 minutos para igualar el marcador para NYCFC. Fernández suma ocho goles en 16 apariciones en su carrera desde la temporada pasada.

El argentino Agustín Ojeda anotó —con asistencias de Maxi Moralez y Kevin O'Toole— para darle a NYCFC una ventaja de 2-1 al 59. Fue el segundo gol de Ojeda esta temporada y el quinto en 61 partidos de su carrera. Moralez ya tiene cuatro asistencias esta temporada.

La ventaja duró dos minutos hasta que Messi clavó un tiro libre de zurda que rebotó y se coló más allá de Matt Freese para su cuarto gol de la temporada. Fue el gol número 54 de Messi en su 58mo encuentro de la MLS. La leyenda argentina ha marcado 901 goles en su ilustre carrera internacional y a nivel de clubes.

El tiro de esquina de Messi en el minuto 74 ayudó a preparar un cabezazo de Micael e Inter Miami que le dio la ventaja 3-2.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Cuba afirma que su ejército se prepara ante posible acción militar de EEUU y eleva la tensión

Cuba afirma que su ejército se prepara ante posible acción militar de EEUU y eleva la tensión

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter