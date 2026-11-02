Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus 3 hijitos, vuelve a la corte

Lindsay Clancy habla con su abogado Kevin Reddington durante su juicio por asesinato, el 20 de agosto de 2026, en Plymouth, Massachusetts. (Foto AP/Josh Reynolds, Pool, Archivo) AP

La audiencia del lunes fue la segunda vez que la mujer de Massachusetts comparece ante el tribunal desde que su juicio terminó sin veredicto en septiembre, ya que los jurados no lograron ponerse de acuerdo. El eje fue una moción de la defensa para desestimar los cargos por motivos de doble incriminación.

El proceso se tornó tenso cuando el abogado defensor Kevin Reddington acusó al único jurado disidente de usar un teléfono celular para investigar términos relacionados con el caso y cuestionó si había sido veraz durante la selección del jurado. El juez William Sullivan intervino repetidamente mientras Reddington identificaba públicamente al jurado y planteaba acusaciones que involucraban información potencialmente confidencial.

Clancy nunca ha disputado haber matado a sus tres hijos pequeños en 2023, pero su abogado ha sostenido que padecía psicosis posparto y no podía controlar su conducta. Los fiscales han reconocido que Clancy, de 36 años, tenía problemas de salud mental, pero afirmaron que actuó deliberadamente y entendía que sus actos estaban mal.

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La defensa cuestiona el manejo del juez ante un jurado sin veredicto

En la audiencia del lunes, el abogado defensor Martin G. Weinberg argumentó que Sullivan debió investigar más después de que el presidente del jurado envió dos notas indicando que un jurado no estaba siguiendo las reglas. Un interrogatorio adicional podría haber revelado motivos para apartar al único jurado disidente, Michael Desronvil, y continuar las deliberaciones —lo que potencialmente habría evitado la anulación del juicio—, señaló.

Tras recibir las notas, Sullivan habló con cada jurado, les recordó sus deberes y explicó qué constituye una duda razonable. Preguntó si podían aplicar la ley al caso, y todos respondieron que sí.

Pero Weinberg sostuvo que Sullivan no fue lo suficientemente lejos. Un jurado que dijo que podía seguir la ley podría haber estado mintiendo, indicó Weinberg, y la situación ameritaba interrogar por separado al presidente del jurado para saber más sobre lo que estaba ocurriendo durante las deliberaciones.

“Eso es lo que el presidente del jurado le estaba pidiendo al tribunal que hiciera”, manifestó Weinberg.

“Puedo ver que esto no es fácil”, le dijo al juez en un momento.

“No tiene que seguir diciendo eso —tengo la piel dura”, respondió Sullivan.

La fiscal Jennifer Sprague argumentó que Sullivan había logrado el equilibrio adecuado en su manejo del jurado. Presionar más al presidente del jurado habría requerido profundizar en el contenido de las deliberaciones, lo que potencialmente introduciría en el proceso la “interpretación de lo que es correcto” por parte del tribunal.

“Usted fue quien los miró a los ojos y les hizo las preguntas y estaba en la mejor posición para juzgar su credibilidad”, le dijo Sprague a Sullivan. “Y usted dio crédito a sus respuestas”.

Sprague sostuvo que no había indicios de que el desacuerdo del jurado disidente se debiera a un sesgo personal o a una incapacidad para deliberar, sino a una evaluación distinta de las pruebas.

“Del expediente se desprende claramente que este jurado no se negó a deliberar”, afirmó. “Se negó a estar de acuerdo”.

Los fiscales defienden la decisión de declarar la anulación del juicio

Desde que terminó el juicio, Desronvil dijo que estaba seguro de la culpabilidad de Clancy, pero que nadie lo escuchaba.

Los fiscales sostienen que la doble incriminación “no impide que la Mancomunidad busque justicia en nombre de las tres víctimas”.

Argumentan que no era necesario investigar a Desronvil, a quien no nombran, pero describen como el jurado disidente, porque la queja del presidente del jurado no alegaba “ningún problema personal, sesgo o asunto externo atribuible al jurado disidente”. Señalar a ese jurado para una investigación, argumentaron, “seguramente habría llevado a una coerción judicial” y a una “intrusión inadmisible en el contenido de las deliberaciones privadas del jurado”.

Sullivan no resolvió de inmediato la moción de desestimación, y dijo que la tomaría en consideración y emitiría una decisión lo antes posible.

Cruces acalorados por el jurado disidente

Cuando Reddington comenzó a criticar en el tribunal la conducta de Desronvil durante el juicio, Sullivan lo interrumpió con dureza y reprendió al abogado defensor por identificarlo repetidamente por su nombre. Ambos alzaron la voz y hablaron uno encima del otro mientras Reddington replicaba.

Reddington dijo que el nombre ya estaba “por todo internet”, pero finalmente dejó de usarlo.

Reddington también alegó que el jurado había usado un teléfono celular para investigar términos relacionados con el caso y que no fue veraz sobre sus antecedentes penales durante la selección del jurado —algo que, de ser cierto, sería “una infección fatal de la independencia, la honestidad y la integridad de este jurado”.

Reddington insistió en que la información que los fiscales consideraban confidencial era pertinente para su impugnación.

“¿Por qué no bajamos todos un poco el tono?”, dijo Sullivan, y llamó a los abogados a una conversación en privado junto al estrado después de que los fiscales objetaran los comentarios de Reddington.

Los fiscales buscan restricciones a las declaraciones públicas

La otra moción que se esperaba discutir era la solicitud de la Mancomunidad de una orden de silencio que prohibiría a los abogados y a sus simpatizantes “hacer declaraciones extrajudiciales a los medios que tengan una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente el proceso penal”.

El abogado Kevin Reddington ha dado una serie de entrevistas desde la anulación del juicio y realizó conferencias de prensa improvisadas mientras caminaba casi todos los días durante el proceso. Los fiscales, en cambio, nunca hablaron con los reporteros.

En respuesta, los abogados de Clancy dijeron que esta moción equivaldría a una restricción previa, ya que prohíbe la expresión antes de que ocurra. “El gobierno tiene una pesada carga para justificar una orden de este tipo”, escribió Laura McConnell, contratada por el equipo de defensa de Clancy. “No hay jurado y se desconoce si alguna vez se conformará uno. No hay fecha de juicio. La moción debe ser denegada”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP