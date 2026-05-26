Liga de Quito remonta ante Always Ready y asegura 1er lugar de grupo en Copa Libertadores

El delantero brasileño anotó el gol del empate transitorio a los 77 minutos y firmó a los 89 el tanto decisivo, que le permitió al equipo ecuatoriano escalar al liderato.

Liga de Quito, campeón del torneo en 2008, finalizó con 12 puntos y superó a Mirassol, que perdió la punta tras caer 1-0 ante Lanús. Ambos equipos igualaron en puntuación, duelos directos y diferencia de goles general (+3), así que los albos sacaron ventaja por anotaciones en la zona con ocho, una más que los paulistas.

Lanús quedó en la tercera plaza y obtuvo el cupo a la Copa Sudamericana, por lo que tendrá la opción de defender el título que consiguió el año pasado al doblegar en la final a Atlético Mineiro.

Además de Liga de Quito y Mirassol, también llegaron clasificados a la jornada decisiva el actual campeón Flamengo, Independiente Rivadavia, Corinthians, Rosario Central, Independiente del Valle, Coquimbo Unido y Cerro Porteño.

El sorteo de octavos de final de la competición se realizará el próximo viernes en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay.

Tras la pausa por el Mundial, las fases eliminatorias comenzarán entre el 11 y el 13 de agosto con los choques de ida, mientras las revanchas se disputarán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

La final de la Libertadores está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito abrió el marcador a los siete minutos tras finalizar con un disparo al primer palo tras una serie de rebotes dentro del área.

Always Ready, que quedó fuera de las competiciones sudamericanas, igualó a los 18 con una falta lateral de Fernando Saucedo, que remató Enrique Triverio al adelantarse al arquero Gonzalo Valle.

Los bolivianos se adelantaron momentáneamente a los 40 minutos con un cabezazo de Fernando Nava tras otro centro preciso de Saucedo.

En el segundo tiempo, el técnico de los locales Tiago Nunes dio entrada a Deyverson y el partido cambió con la presencia del ariete de 35 años, que ganó la Libertadores en 2021 con Palmeiras.

Deyverson igualó el trámite a los 77 minutos con un zurdazo colocado desde fuera del área. Y a tres del final, el delantero con pasado en Alemania y España puso cifras definitivas tras empujar en el área pequeña un pase de cabeza de Janner Corozo.

En el otro encuentro del grupo, Lanús se impuso a Mirassol con un gol de Agustín Medina a los 22 minutos.

El cuadro brasileño perdió el liderato con su revés en el sur de Buenos Aires, pero tiene el consuelo de haber clasificado a la siguiente ronda en su primera participación en el certamen.

Más tarde jugaban Estudiantes de La Plata–Independiente Medellín y Flamengo–Cusco por el Grupo A, así como Universitario–Deportes Tolima y Nacional–Coquimbo Unido por el Grupo B.

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FUENTE: AP