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Líderes de organizaciones religiosas mundiales llegan a Cuba en momentos de crisis con EEUU

LA HABANA (AP) — Una delegación de pastores y directivos organizaciones ecuménicas mundiales llegaron a Cuba en momentos que la isla enfrenta una severa crisis energética y un incremento de las tensiones geopolíticas luego de que Estados Unidos ajustó un cerco petrolero contra la nación caribeña.

Media docena de los líderes participaron este sábado por la mañana de un recorrido por el Hospital Oncológico en La Habana e intercambiaron con los médicos y familias con niños pacientes del nosocomio.

Algunos estarán arribando en esta jornada y permanecerán hasta el 31 de marzo visitando escuelas, asilos de ancianos y reuniéndose con pastores cubanos.

“Hemos venido a solidarizarnos con el pueblo cubano y con las iglesias de Cuba, pues sabemos que esta es una crisis provocada a lo largo de mucho tiempo por las sanciones que se han impuesto sobre Cuba”, dijo en declaraciones a The Associated Press, el reverendo Philip Vinod Peacock, secretario general de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas.

La organización representa a unos 80 millones de cristianos en el mundo sobre todo de denominaciones presbiterianas e independientes.

El prelado consideró que se está causando “un inmenso sufrimiento a la población” y aseguró que desea llamar la “atención del mundo” sobre esta situación.

La visita de los directivos religiosos se suma a los más de 600 activistas que la semana pasada viajaron a Cuba en una caravana por aire y tierra con más de 20 toneladas de ayuda humanitaria como medicinas paneles solares y alimentos. También a envíos de cooperación desde México, Brasil o China.

El presidente Donald Trump ajustó desde comienzo de año medidas contra Cuba incluyendo recientemente las prohibiciones de entregar o vender petróleo a la isla, buscando un cambio de modelo político y que están empeorando una crisis de un lustro y llevando a severos apagones y desabastecimiento.

“Esta es una visita importante para nosotros porque están llegando a Cuba los secretarios generales de varias organizaciones ecuménicas de carácter mundial”, explicó a The Associated Press el reverendo Joel Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba.

Entre los visitantes se encuentran el propio secretario del Consejo Mundial de Iglesias, Jerry Pillay —quien llegará este sábado para sumarse al grupo—, y otros de feligresías anglicanas o metodistas, incluyendo de los presbiterianos de Estados Unidos.

“Ellos vienen en una visita pastoral fundamentalmente a ver el momento que la Iglesia está viviendo en Cuba, cómo la Iglesia está respondiendo a las necesidades tan urgentes y grandes que la gente tiene hoy y cómo pueden acompañar, conocer y expresar el amor de Dios en ese contexto”.

Dopico expresó que las congregaciones religiosas están preocupadas por el contexto actual de la isla y las amenazas de Estados Unidos pero que como “personas de fe” esperan que el entendimiento y la paz sea “el camino” en las relaciones bilaterales.

FUENTE: AP

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