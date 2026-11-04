Líderes mundiales que chocaron con Trump muestran alivio y cautela tras derrota republicana

El sol se eleva detrás del Capitolio de Estados Unidos el día de la elección, el martes 3 de noviembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert) AP

Pero esa esperanza estuvo matizada por la expectativa de que el rechazo de los votantes estadounidenses no necesariamente pondría fin al conflicto de Estados Unidos con Irán ni cambiaría las políticas de Trump sobre los aranceles o su apoyo, en el mejor de los casos tibio, a Ucrania y a los aliados europeos de Estados Unidos.

Políticos progresistas presentaron los resultados como parte de una tendencia de remontadas liberales en todo el mundo, tras las recientes derrotas de populistas de derecha en Hungría, Brasil y Serbia.

El presidente del gobierno de España, el socialdemócrata Pedro Sánchez, escribió en X que los estadounidenses votaron “Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites”.

“Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EEUU. Y ocurrirá pronto en España”, escribió Sánchez, que enfrenta unas elecciones el 29 de noviembre.

El ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, afirmó que la mayoría de los estadounidenses había enviado un mensaje claro de que “ya han tenido suficiente de MAGA y ahora quieren un rumbo distinto. Basta de polarización”.

El primer ministro británico Andy Burnham expresó su esperanza de que los resultados electorales hagan que en Washington y otras capitales se concentren en poner fin a la guerra con Irán, que ha disparado los precios del combustible, una importante fuente de frustración para los votantes.

“El mundo tiene ahora una oportunidad de unirse en torno al tema que nos afecta a todos, y ese es el costo de vida”, señaló Burnham durante una visita a la cumbre de la Commonwealth en Antigua. “Pero no puedo reducir las presiones del costo de vida de la gente hasta que se resuelva el conflicto en Oriente Medio”.

Eso y “el conflicto en Ucrania iniciado por Rusia. Estas son las cosas en las que tenemos que centrarnos ahora, y espero que el mundo tenga un momento para hacerlo”.

Pero otros políticos en Europa advirtieron que, dado que Trump estará en el poder dos años más, no habría un cambio rápido en la política exterior estadounidense, que ha llevado al límite las alianzas de defensa, económicas y diplomáticas. El presidente estadounidense ha reprendido a líderes europeos por todo, desde la inmigración hasta los parques eólicos, ha sacudido sus economías con aranceles, ha amenazado con sacar a Estados Unidos de la OTAN y ha expresado su deseo de tomar el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, que es miembro de la alianza.

La ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, sostuvo que “independientemente del resultado electoral, nuestra seguridad y prosperidad en Austria y Europa no deben depender de cómo vote la gente en Kansas o Iowa. Por eso estamos fortaleciendo nuestra propia capacidad de defensa y nuestra propia competitividad”.

Laurel Rapp, directora del programa de Estados Unidos y Norteamérica del centro de estudios Chatham House, señaló que no habrá “un momento de ‘hemos vuelto’ en la relación de Estados Unidos con Europa”.

“No espero que esto cambie de manera significativa el enfoque de la administración hacia Europa”, indicó. “Ha tenido un carácter muy transaccional, con un profundo escepticismo sobre el valor que Europa puede ofrecer a Estados Unidos, en términos de una relación de defensa”.

Rusia espera que Trump mantenga su enfoque actual

La administración Trump también ha intentado presionar a Ucrania para que ponga fin a una guerra que Rusia inició con su invasión a gran escala en 2022. Ucrania acusó a Washington de retrasar la entrega de misiles interceptores vitales e informó que una interrupción temporal del servicio de internet satelital Starlink y Starshield obstaculizó su capacidad para defenderse de los ataques rusos.

El mes pasado, incluso mientras lanzaba insultos contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Trump levantó sanciones a Rusia pese a que el Congreso había aprobado abrumadoramente esas medidas como parte de una legislación destinada a apoyar a Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el miércoles que Rusia esperaba que Trump “continúe sus esfuerzos de pacificación” independientemente del resultado electoral.

Un destacado legislador alemán instó a los republicanos a ver el resultado, en parte, como el veredicto de los votantes sobre la “política exterior equivocada” de Trump.

Jürgen Hardt, portavoz de política exterior del grupo parlamentario del bloque de centroderecha del canciller Friedrich Merz, dijo a la televisora ARD que espera que Trump “actúe con más sensatez” en asuntos exteriores.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien ha sido blanco de afirmaciones infundadas de Trump de que su gobierno discrimina a la minoría blanca del país, afirmó que el hecho de que los demócratas tomen el control de ambas cámaras del Congreso “presentaría una nueva era en las relaciones mundiales”.

Pero Rapp, de Chatham House, explicó que al Congreso le resultará más fácil limitar a Trump en el ámbito interno que en política exterior.

“En muchas de las herramientas de política exterior que tiene en su caja, Trump conserva un amplio margen para usarlas a su antojo”, señaló. “Los demócratas han dicho que van a someter a votación la guerra con Irán, pero será difícil limitarlo de manera significativa en algunas de estas piezas unilaterales”.

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Los periodistas de The Associated Press Geir Moulson en Berlín, Suman Naishadham en Madrid, Claudia Ciobanu en Varsovia, Polonia, y Gerald Imray en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP