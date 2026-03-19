Líderes de la UE arremeten contra Orbán por vetar un préstamo a Ucrania; lo acusan de electoralismo

El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro húngaro Viktor Orbán caminan después de una foto de grupo en la cumbre de la UE, en Bruselas, el 19 de marzo de 2026. (AP Photo/Omar Havana) AP

En una inusual diatriba pública contra un miembro de sus propias filas, los líderes insistieron en que Orbán debe respetar la decisión del bloque de 27 países adoptada en diciembre de financiar a las fuerzas armadas de Ucrania y a su economía devastada por la guerra durante los próximos dos años. Orbán había aprobado previamente lo que se considera un salvavidas crítico para la Ucrania golpeada por la guerra, pero después lo vetó.

“Está usando a Ucrania como un arma en su campaña electoral, y eso no está bien. Teníamos un acuerdo, y creo que nos traicionó”, declaró a los periodistas el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo.

La economía de Ucrania está hecha trizas. Funcionarios de la UE creen que Kiev debe recibir al menos una parte considerable del préstamo de 90.000 millones de euros (103.000 millones de dólares) para comienzos de mayo. Para que eso ocurra, el trabajo sobre el acuerdo de la UE debe avanzar en un plazo de dos a tres semanas.

Orbán —a quien se considera el aliado más cercano en Europa del presidente ruso Vladímir Putin y un nacionalista acérrimo admirado por el presidente estadounidense Donald Trump— va rezagado en las encuestas de opinión de cara a las elecciones del 12 de abril. Parte de su campaña electoral ha consistido en presentar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy como una amenaza existencial para Hungría.

Ha alegado que el líder ucraniano, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere arrastrar a Hungría a la guerra de Rusia, que cumplió cuatro años. Ha sostenido que su reelección es la única garantía de paz y seguridad.

Los demás líderes de la UE ahora están reprendiéndole. El canciller alemán Friedrich Merz insistió en que los 27 países miembros de la UE deben respetar la decisión que tomaron juntos en diciembre. “El principio rector de la Unión Europea es el de la lealtad y la fiabilidad”, afirmó.

En la víspera de la cumbre, Merz acusó a Orbán de “montar ahora este bloqueo en Europa por razones de política interna y por una campaña electoral que se está llevando a cabo allí”.

El primer ministro belga Bart De Wever dijo: “Es inaceptable decidir con los líderes y luego decir ‘pero no estoy listo para ejecutar lo que decidí’”.

El canciller austríaco Christian Stocker señaló que, si Orbán está usando la elección como pretexto, entonces “este no es un argumento válido dada la situación en Ucrania, la difícil situación de la gente en Ucrania y lo que nosotros mismos hemos decidido”.

El enfrentamiento ha puesto de relieve debilidades importantes en los procedimientos de toma de decisiones de la UE, que a menudo requieren unanimidad entre los 27 países miembros. Hungría tiene una población de casi 10 millones, una fracción de los 450 millones de habitantes del bloque.

Disputa energética

Ucrania y Hungría están enfrascados en una disputa cada vez más intensa desde que en enero se detuvieron los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia debido a daños en el oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano.

Funcionarios ucranianos atribuyen los daños a ataques con drones rusos, pero Orbán acusa a Zelenskyy de retrasar deliberadamente el suministro de petróleo. Hungría no solo ha vetado el paquete de préstamos, también está bloqueando una nueva ronda de sanciones de la UE contra Rusia.

En un intento por romper el estancamiento, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ofrecieron esta semana pagar las reparaciones del oleoducto. Un equipo técnico de la UE está en Kiev a la espera de la autorización de seguridad para inspeccionar el lugar.

Pero Orbán prometió seguir bloqueando el préstamo mientras se mantenga la suspensión de los envíos de petróleo a Hungría. En un video publicado en X tras la discusión de los líderes sobre Ucrania, Orbán dijo que se había mantenido firme, pese a estar “bajo presión desde todos los lados”.

“Los intentos de unos pocos líderes europeos de presionarnos o chantajearnos no pueden tener éxito”, advirtió. “Si hay petróleo, habrá dinero. Si no hay petróleo, no hay dinero”.

El primer ministro eslovaco Robert Fico también retiró su apoyo a una declaración de la cumbre sobre Ucrania porque no incluía el tema del suministro de petróleo por el oleoducto, como él había solicitado.

Al final, no se mencionó el tema del oleoducto, y la declaración fue aprobada el jueves por 25 líderes, sin Fico ni Orbán.

Los 25 líderes se limitaron a decir que esperan “el primer desembolso a Ucrania para comienzos de abril”, sin mencionar la disputa con Hungría.

Dependencia de la energía rusa

La UE en gran medida se desvinculó del petróleo y el gas natural rusos después de 2022, ya que Putin utilizó la dependencia del bloque como palanca para socavar el apoyo europeo a Ucrania. Sin embargo, a Hungría y Eslovaquia se les concedieron exenciones para seguir usando petróleo ruso.

Sus líderes dicen que no tienen salida al mar y no cuentan con un acceso fácil a otros proveedores, aunque actualmente están recibiendo petróleo por una ruta alternativa a través de Croacia. No obstante, el primer ministro croata Andrej Plenković señaló que Hungría y Eslovaquia pagan un 30% menos por el petróleo ruso.

Zelenskyy, quien se dirigió a los líderes mediante un enlace de video, se opone con vehemencia a permitir que la energía rusa transite por Ucrania. Los ingresos energéticos han alimentado la guerra de Putin, y las fuerzas rusas han atacado sin descanso la infraestructura energética de Ucrania durante todo el conflicto.

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Geir Moulson y Pietro De Cristofaro en Berlín, y Karel Janicek en Praga contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP