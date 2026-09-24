Líderes africanos exigen escaños permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de Kenia, William Samoei Ruto, habla en la 81ra sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en la sede del organismo, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Como en años anteriores, los líderes africanos que asisten en esta ocasión a la Asamblea General de la ONU exigen una reforma del poderoso Consejo de Seguridad que incluya escaños permanentes para países del continente en la máxima estructura de toma de decisiones del organismo mundial.

Muchos jefes de Estado africanos que han hablado en la reunión desde que comenzó el martes han lamentado la falta de representación permanente del continente en el Consejo de Seguridad, mientras este aborda asuntos de seguridad global que afectan directa e indirectamente a sus poblaciones y gobiernos.

Entre ellos figuran la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en curso entre Israel y Hamás y, más recientemente, la guerra de Estados Unidos con Irán, asuntos que pesan mucho en la Asamblea General de este año.

El Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros, tiene cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China— que cuentan con poder de veto. Otras naciones, que no lo tienen, son elegidas por la Asamblea General y entran y salen de manera rotativa cada dos años, en un esquema escalonado. África ocupa tres de esos escaños no permanentes.

Aunque los llamados para que África esté representada de forma permanente en el Consejo de Seguridad a menudo han sido debatidos por la Asamblea General, muchos líderes afirmaron que los conflictos globales que enfrenta actualmente la organización han hecho más urgente que el organismo sea más inclusivo.

Según la mayoría de los líderes africanos, la representación injusta en el Consejo de Seguridad ha generado dudas sobre la credibilidad de la organización y su compromiso, tantas veces proclamado, con el multilateralismo y la igualdad entre las naciones.

“Cada nación es soberana e igual en virtud de la carta (de la ONU). Sin embargo, en la cuestión más grave de la guerra y la paz, cinco naciones poseen un poder permanente que las otras 188 no tienen. La igualdad proclamada en esta asamblea termina en las puertas del Consejo de Seguridad”, dijo el presidente de Kenia, William Ruto, a los delegados el miércoles.

También han destacado la gran población africana y el elevado número de países africanos que son Estados miembros de las Naciones Unidas.

“¿Cómo puede un mundo guiado por una conciencia recta justificar que se niegue a 1.600 millones de africanos el derecho a una representación igualitaria?”, preguntó el presidente de Etiopía, Taye Atske Selassie.

En 2024, Estados Unidos dijo que apoyaría la incorporación de dos nuevos escaños permanentes para países africanos en el consejo. Sin embargo, eso fue durante el mandato del expresidente Joe Biden.

La inteligencia artificial es un ejemplo clave

Mientras los líderes mundiales lidian con el futuro de la inteligencia artificial en la reunión, muchos dirigentes africanos también insistieron en que la toma de decisiones sobre su rápido crecimiento y desarrollo debe incluir a las naciones en desarrollo, ya que probablemente sentirán su impacto en todo el continente.

Esto ocurrió un día después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, instara a los competidores globales en inteligencia artificial a cooperar para abordar las amenazas de la tecnología. Y ese mismo día, el Consejo de Seguridad celebró una reunión especial sobre IA en la que líderes de la industria pidieron ayuda para gestionar la tecnología.

El miércoles, el presidente de Botswana, Duma Boko, fue uno de los líderes que reclamaron que las naciones africanas sean incluidas en las discusiones. Señaló que esto se extendía a los minerales críticos, las tierras raras y los recursos energéticos que impulsan los desarrollos tecnológicos. Muchos de ellos provienen de países en desarrollo.

“Por lo tanto, los países en desarrollo deben tener una voz significativa en el establecimiento de las normas y salvaguardas que regirán estas tecnologías, garantizando que amplíen las oportunidades, apoyen el trabajo decente y fortalezcan los servicios públicos, al tiempo que protegen la dignidad humana, los derechos y la seguridad”, dijo Boko a los delegados.

La mayoría de los líderes apoya las demandas iniciales expresadas en la postura de la Unión Africana sobre el tema, adoptada en 2005, que incluye la exigencia de al menos dos escaños permanentes en el Consejo de Seguridad.

“Ha llegado el momento de reconocer que hemos estado negociando durante demasiado tiempo”, señaló la presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP