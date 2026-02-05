americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Líder de Reino Unido se disculpa con víctimas de Epstein por nombrar embajador a Peter Mandelson

LONDRES (AP) — El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se disculpó el jueves con las víctimas de Jeffrey Epstein por haber nombrado a Peter Mandelson embajador del país en Washington a pesar de sus vínculos con el desacreditado financiero.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, pronuncia un discurso en el Horntye Park Sports Complex de St Leonards-on-Sea, en Sussex, Inglaterra, el 5 de febrero de 2026. (Peter Nicholls/Pool Foto via AP)
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, pronuncia un discurso en el Horntye Park Sports Complex de St Leonards-on-Sea, en Sussex, Inglaterra, el 5 de febrero de 2026. (Peter Nicholls/Pool Foto via AP) AP

Starmer afirmó que Mandelson había "presentado a Epstein como alguien a quien apenas conocía". En un discurso el jueves, dijo: "Lo siento (...) por haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado".

Starmer cesó a Mandelson en septiembre tras la publicación de correos electrónicos que mostraban que mantuvo su amistad con Epstein tras la condena al difunto financiero en 2008 por delitos sexuales relacionados con menores.

El líder británico enfrenta a nuevas presiones por el nombramiento después de que documentos recién publicados revelaran nuevos detalles de la estrecha relación de Mandelson con Epstein.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Carlos Fernandez de Cossio

Cuba dice estar "lista" para un diálogo con EEUU, pero descarta negociar un cambio de sistema político

apagón

Apagón MASIVO deja sin electricidad al oriente de Cuba tras fallas en las termoeléctricas Felton y Renté

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

URGENTE | Detienen en Venezuela a Alex Saab, principal testaferro de Maduro, en operación conjunta con el FBI

URGENTE | Detienen en Venezuela a Alex Saab, principal testaferro de Maduro, en operación conjunta con el FBI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter