Líder de partido británico antiinmigración enfrenta preguntas por regalos financieros

Nigel Farage, líder de Reform UK, en un evento en Olympia London, el 24 de junio del 2026. (Jordan Pettitt/PA via AP) AP

El líder del partido antiinmigración Reform UK ha suspendido en las últimas semanas sus conferencias de prensa y frecuentes apariciones en los medios, mientras enfrenta preguntas sobre regalos financieros no declarados.

Farage, un destacado aliado británico del presidente estadounidense Donald Trump, niega haber cometido irregularidades. Pero el escrutinio de sus finanzas ha alimentado las especulaciones sobre el futuro de un político al que algunos consideraban favorito para ser primer ministro tras las próximas elecciones nacionales.

Reform UK solo tiene ocho de los 650 legisladores en la Cámara de los Comunes, pero encabeza de forma constante las encuestas de opinión por encima del gobernante Partido Laborista y de los Conservadores, la principal oposición.

Farage enfrenta una investigación del organismo parlamentario que vigila las normas de conducta por un regalo de 5 millones de libras (6,7 millones de dólares) de un multimillonario de las criptomonedas radicado en Tailandia. El domingo, un político de la oposición pidió al organismo que abriera otra investigación por donaciones de un estafador condenado.

El legislador liberal demócrata Josh Babarinde afirmó que “hay serias dudas sobre si el señor Farage cumplió con sus obligaciones conforme al Código de Conducta” para los miembros del Parlamento.

The Sunday Times ha informado sobre acusaciones acerca de la relación financiera de Farage con George Cottrell, un empresario aristócrata de apuestas con criptomonedas y asistente intermitente del líder de Reform UK.

Cottrell fue detenido en el aeropuerto O’Hare de Chicago en 2016, mientras viajaba con Farage, por acusaciones de que ofreció lavar dinero para agentes encubiertos que se hacían pasar por narcotraficantes. Acusado formalmente de 21 cargos relacionados con lavado de dinero, fraude, chantaje y extorsión, aceptó declararse culpable de un solo cargo de fraude electrónico, al admitir que intentó estafar a delincuentes en la “dark web” haciéndose pasar por lavador de dinero. Cumplió ocho meses de prisión.

Cottrell, de 32 años, sigue siendo cercano a Farage, y The Sunday Times indicó que le proporcionó al político financiación para personal y seguridad antes de las elecciones generales de 2024 así como el uso de una casa adosada en Londres cerca del Palacio de Buckingham.

El portavoz de Tesorería de Reform, Robert Jenrick, dijo que Cottrell es un “viejo amigo” de Farage sin un papel formal en el partido político. Confirmó que Cottrell había pagado la seguridad y el personal de Farage, pero señaló que fue “antes de que se convirtiera en miembro del Parlamento” en julio de 2024.

Según las normas del Reino Unido, los legisladores recién elegidos deben declarar los regalos de más de 300 libras (400 dólares) que hayan recibido en los 12 meses anteriores, salvo cuando “no pudiera pensarse razonablemente por otros” que el regalo se relaciona con sus actividades políticas.

En un comunicado, Farage denunció que es "víctima de una campaña de desprestigio por parte del establishment”.

“No he cometido ninguna irregularidad, he seguido las reglas y ahora estoy considerando emprender acciones legales contra The Sunday Times”, manifestó.

El comisionado parlamentario de normas de conducta, Daniel Greenberg, ya está investigando una donación de 5 millones de libras (6,6 millones de dólares) a Farage por parte de Christopher Harborne, un empresario británico radicado en Tailandia. Farage sostiene que el dinero fue un regalo personal que utilizó para financiar seguridad y que fue anterior a su elección a la Cámara de los Comunes.

Investigación podría frenar ascenso de Reform UK

Si se determina que Farage incumplió las normas, podría ser suspendido del Parlamento. Una suspensión de 10 días o más permitiría a los votantes de su circunscripción de Clacton, en el este de Inglaterra, activar una elección especial para el escaño.

Sería un golpe serio para un partido cuyo ascenso tiene ecos del manual nacionalista y antiinmigración de Trump. Farage ha capitalizado —sus críticos dicen que avivado— las preocupaciones por los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, algo que él ha calificado de invasión.

Reform UK, que ha recibido a varios desertores de alto perfil procedentes de los Conservadores, fue el gran ganador en las elecciones locales y regionales de mayo que desencadenaron la destitución del primer ministro Keir Starmer a manos de su propio Partido Laborista.

Pero Reform UK ha perdido tres elecciones especiales consecutivas que esperaba ganar, una posible señal de que su apoyo podría estar debilitándose. La derrota más reciente fue frente a Andy Burnham, del Partido Laborista, quien probablemente suceda a Starmer como primer ministro en cuestión de semanas.

Las preguntas sobre la financiación de Reform UK han impulsado llamados a una reforma de las leyes británicas de financiación política. Hay límites estrictos sobre cuánto pueden gastar los partidos políticos en elecciones, pero pueden aceptar donaciones ilimitadas siempre que los donantes sean votantes del Reino Unido o empresas registradas en Gran Bretaña.

El gobierno dijo en marzo que prohibiría las donaciones políticas en criptomonedas y fijaría un tope anual de 100.000 libras (134.000 dólares) a las donaciones de votantes británicos que viven en el extranjero. Reform UK había recibido 12 millones de libras (16 millones de dólares) de Harborne el año anterior.

El lunes, el gobierno dijo que el límite de 100.000 libras también se aplicará a los donantes que se muden al Reino Unido desde el extranjero durante un año después de su llegada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP