Líder opositora de Taiwán se reúne con presidente de China mientras ambos piden la paz

En esta imagen del 8 de abril de 2026, difundida por el partido nacionalista chino Kuomintang, la líder del partido, Cheng Li-wun pronuncia un discurso en Nanjing, en la provincia de Jiangsu, en el este de China. (Kuomintang vía AP) AP

Tanto Xi como Cheng Li-wun, jefa del partido Kuomingtang, reiteraron que querían avanzar hacia una reunificación pacífica de Taiwán y el territorio continental, aunque sigue sin estar claro cómo lo lograrían. China no ha descartado el uso de la fuerza y ha intensificado sus ejercicios militares alrededor de Taiwán, enviando buques de guerra y aviones de combate cada vez más cerca de la isla, además de arrebatarle constantemente a Taiwán los pocos aliados diplomáticos que aún le quedan.

Xi recibió a Cheng y a los representantes de su partido entre aplausos de ambos lados. “La tendencia general de que compatriotas a ambos lados del estrecho caminen más cerca, más próximos y juntos no cambiará. Esto es una necesidad histórica. Tenemos plena confianza en ello”, manifestó.

“Aunque las personas a ambos lados del estrecho de Taiwán viven bajo sistemas diferentes, nos respetaremos unos a otros y avanzaremos el uno hacia el otro”, afirmó Chen.“Buscaremos soluciones sistémicas para prevenir y evitar la guerra”.

Cheng se proclama a sí misma como promotora de la paz entre Taiwán y China. Se ha opuesto a los grandes incrementos en el gasto de defensa de Taiwán y su partido sigue bloqueando el presupuesto especial de defensa del presidente Lai Ching-te para la adquisición de armamento, incluida la construcción de un sistema antiaéreo con capacidades de interceptación llamado la Cúpula de Taiwán.

Taiwán ha tenido un gobierno autónomo a Beijing desde 1949, cuando una guerra civil llevó al Partido Comunista al poder en China. Las fuerzas derrotadas del Kuomingtang huyeron a Taiwán, donde establecieron su propio gobierno.

Tanto Xi como Cheng dijeron que mantendrían el Consenso de 1992 y se opusieron a la independencia de Taiwán.

El Consenso de 1992 es un acuerdo tácito que nunca fue formalizado como documento, según el cual Taiwán y China pertenecen a una sola China. Sin embargo, mientras el KMT sostuvo que el Consenso de 1992 significa que pertenecen a “una sola China” con interpretaciones separadas sobre lo que significa China, el Partido Comunista nunca lo ha reconocido.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, no abordó directamente la visita de Cheng a China, pero emitió un comunicado el viernes en el que instó al KMT a aprobar su presupuesto especial de defensa. Afirmó que “la historia nos dice que ceder ante regímenes autoritarios sólo viene con el costo la soberanía y la democracia, y no traerá libertad ni paz”.

Cheng afirmó que ambos partidos trabajarán para garantizar que “el estrecho de Taiwán deje de ser un punto de tensión con posibilidad de conflicto, y no se convierta en una pieza de ajedrez controlada por el mundo exterior”.

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Wu informó desde Bangkok.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP