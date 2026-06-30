Libro que escribió el sospechoso del asesinato de Tupac Shakur podrá usarse en el juicio, falla juez

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El rapero Tupac Shakur asiste a un evento de registro de votantes en South Central, Los Ángeles, el 15 de agosto de 1996, izquierda, y Duane "Keffe D" Davis comparece ante el tribunal de distrito por su participación en el asesinato de Shakur ocurrido en 1996 en Las Vegas, el 18 de febrero de 2025. (Foto AP) AP

El abogado defensor de Duane “Keffe D” Davis intentó impedir que las memorias de 2019 “Compton Street Legend” se usaran en el juicio, cuyo inicio está programado para el 10 de agosto, así como que se admitieran declaraciones que Davis había hecho a la policía en 2008 y 2009.

Davis, de 63 años, enfrenta un cargo de asesinato con un arma mortal con la intención de promover, impulsar o ayudar a una pandilla criminal en el tiroteo desde un vehículo en el que fue atacado el rapero en Las Vegas.

Shakur iba en un BMW negro el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas con el fundador de Death Row Records, Marion “Suge” Knight, cuando un Cadillac blanco se colocó a su lado en un semáforo en rojo cerca del Strip de Las Vegas y se desató una balacera. Shakur recibió múltiples disparos y murió seis días después, mientras que Knight sobrevivió con heridas leves.

La muerte de Shakur se considera uno de los asesinatos sin resolver más notorios en Estados Unidos. El caso se había enfriado hasta que Davis empezó a hacer declaraciones públicas al respecto, incluso en un libro que coescribió en el que afirmó que iba en el Cadillac y que proporcionó el arma utilizada para dispararle a Shakur. El libro reactivó la investigación de los detectives y Davis fue arrestado en septiembre de 2023. Davis se declaró no culpable.

El caso del estado depende del libro que Davis coescribió sobre su tiempo en la pandilla South Side Compton Crips y de declaraciones que hizo en entrevistas en YouTube.

Su abogado, Michael Sanft, sostuvo que el libro fue ficcionalizado para obtener ganancias y que no estaba claro qué partes —si es que alguna— escribió realmente Davis. También argumentó que las declaraciones que Davis hizo a la policía en 2008 y 2009 no deberían usarse en el juicio porque Davis creyó que tenía inmunidad debido a un acuerdo por ofrecer información que le permitía hablar con los detectives sin ser procesado.

La jueza Carli Kierny determinó que Davis adoptó como propias las afirmaciones del libro, independientemente de si escribió el libro completo. Señaló que él hizo múltiples declaraciones en las que describió el libro como la “verdad real”. También concluyó que las declaraciones que hizo a las fuerzas del orden fueron voluntarias, pero expresó preocupación porque a Davis se le dijo en 2008 que no sería procesado por lo que dijera en la entrevista. Marc DiGiacomo, fiscal adjunto principal del condado de Clark, indicó que esas entrevistas dejaron de considerarse inadmisibles cuando Davis decidió escribir y hablar sobre los hechos. El estado tiene derecho a demostrar que lo que Davis escribió es cierto utilizando esas entrevistas, afirmó. “Si hubiera decidido no escribir nunca el libro, probablemente no habría sido procesado por el delito”, señaló DiGiacomo. FUENTE: AP