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Liberación israelí, ralentización del tráfico marítimo y otras noticias de Oriente Medio

Israel libera a cuatro civiles libaneses que habían sido detenidos por sus fuerzas en el sur de Líbano. El tráfico de barcos sigue siendo lento en el estrecho de Ormuz días después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques por primera vez en un mes.

Un hombre descansa en un banco junto a la costa mientras, por detrás, buques comerciales esperan fondeados en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Bandar Abbas, Irán, el 4 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Un hombre descansa en un banco junto a la costa mientras, por detrás, buques comerciales esperan fondeados en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Bandar Abbas, Irán, el 4 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y en Oriente Medio.

Israel libera a 4 civiles libaneses más

Israel liberó a cuatro civiles libaneses el viernes como parte de un acuerdo entre ambos países, un día después de dejar a otra persona en libertad. Todos habían sido detenidos por las fuerzas israelíes en el sur de Líbano, donde ocupan una amplia franja del territorio tras los últimos combates con el grupo político-paramilitar Hezbollah, que comenzaron dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

Israel indicó el jueves que aceptó ponerlos en libertad después de que Líbano colaboró en la búsqueda de los cuerpos de líderes libaneses de origen judío que desaparecieron en la década de 1980 durante la guerra civil libanesa.

Funcionarios señalaron que la liberación es el resultado de la mediación de Estados Unidos y de las negociaciones entre Israel y Líbano.

Se espera que más adelante este mes se celebre una nueva ronda de conversaciones entre los dos países en Roma.

Tránsito de barcos sigue siendo lento tras últimos ataques

El tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz seguía siendo escaso luego de los renovados ataques de Estados Unidos contra objetivos en Irán a principios de esta semana, y de la ofensiva de represalia de la República Islámica en la región, incluido el fuego que dirigió el jueves contra Kuwait, aliado de Washington en el golfo Pérsico.

Los precios del combustible se vieron afectados de nuevo. El diésel batió un nuevo récord histótico en Estados Unidos el viernes, al dispararse hasta un promedio de 5,85 dólares por galón.

El precio de referencia del crudo estadounidense superó los 91 dólares por barril debido a la nueva ola de incertidumbre en torno al tráfico en el estrecho, que Irán sigue utilizando como moneda de cambio tras seis meses de guerra con Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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