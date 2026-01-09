americateve

Líbano firma acuerdo de exploración de gas con consorcio internacional

BEIRUT (AP) — El gobierno de Líbano firmó el viernes un acuerdo con un consorcio internacional para identificar y explotar yacimientos de gas en una zona marítima fronteriza con Israel.

En la imagen, publicada por la oficina de prensa del gobierno de Líbano, el primer ministro libanés Nawaf Salam, derecha, al fondo, asiste a la firma de un acuerdo con un consorcio internacional para la exploración de gas en las costas del sur de Líbano entre el gobierno del país y funcionarios representantes del consorcio internacional, compuesto por TotalEnergies de Francia, ENI de Italia y la empresa estatal Qatar Energy, en Beirut, Líbano, el viernes 9 de enero de 2026. (Oficina de prensa del gobierno libanés vía AP)
El acuerdo para la exploración en el llamado Bloque 8 frente a la costa sur de Líbano se produce después de que Beirut y Tel Aviv firmaran un acuerdo en 2022 sobre su frontera marítima. El nuevo acuerdo es el más reciente otorgado por Líbano a empresas internacionales para la exploración de gas en sus aguas territoriales.

Líbano, que enfrenta una crisis económica, espera que futuros descubrimientos de gas ayuden a la pequeña nación de Oriente Medio a salir de la peor crisis económica y financiera de su historia moderna.

El acuerdo fue firmado en la sede del gobierno en el centro de Beirut por el ministro de Energía Joe Saddi del lado libanés y funcionarios del consorcio internacional compuesto por TotalEnergies de Francia, ENI de Italia y la empresa estatal de petróleo y gas Qatar Energy.

TotalEnergies dijo en un comunicado que el consorcio planea comenzar con un estudio sísmico en 3D de 1.200 kilómetros cuadrados (463 millas cuadradas) para evaluar el potencial de exploración del área.

En 2017, Líbano aprobó licencias para que TotalEnergies de Francia, ENI de Italia y Novatek de Rusia avanzaran con el desarrollo de la exploración de petróleo y gas en alta mar para dos de los 10 bloques en el mar Mediterráneo, entre ellos, uno que en ese momento estaba en una parte disputada con el vecino Israel.

Las empresas no encontraron cantidades viables de petróleo y gas en uno de los bloques al norte de Beirut, y la perforación en otro, ubicado en el sur, se pospuso repetidamente debido a la disputa de la frontera marítima con Israel. Posteriormente, Beirut y Tel Aviv firmaron un acuerdo sobre su frontera marítima en 2022.

En agosto de 2023, una plataforma de perforación en alta mar comenzó a operar en el mar Mediterráneo frente a la costa de Líbano.

Eso no dio resultados positivos, pero Patrick Pouyanné, presidente y director ejecutivo de TotalEnergies, dijo en un comunicado que seguirán intentando en otras áreas.

“Seguimos comprometidos a continuar nuestras actividades de exploración en Líbano”, afirmó Pouyanné. “Ahora centraremos nuestros esfuerzos en el Bloque 8, junto con nuestros socios Eni y QatarEnergy, y en estrecha cooperación con las autoridades libanesas”.

El 8 de octubre de 2023, el grupo político- militar libanés Hezbollah comenzó a disparar cohetes contra puestos israelíes a lo largo de la frontera para apoyar a sus aliados de Hamás, un día después de que el grupo palestino atacara el sur de Israel. La guerra duró 14 meses, durante los cuales Hezbollah fue severamente debilitado.

En enero de 2023, Líbano, ENI, TotalEnergies y la empresa estatal de petróleo y gas Qatar Energy firmaron un acuerdo en el que la firma qatarí reemplazó a Novatek. Según el acuerdo, Qatar Energy toma el 20% de participación de Novatek además de un 5% de ENI y TotalEnergies, dejando a la empresa árabe con una participación total del 30%. TotalEnergies y ENI tendrán participaciones del 35%, respectivamente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

