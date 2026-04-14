Líbano e Israel tendrán en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas

Mohammed, de 8 años, llora junto al ataúd de su padre, Hussein Makkah, en el funeral de 13 funcionarios asesinados el día anterior en un ataque israelí en la ciudad costera de Sidón, Líbano, el sábado 11 de abril de 2026. (AP Foto/Emilio Morenatti) AP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participará en las conversaciones en Washington con el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad.

Al menos 2.089 personas han muerto en ataques israelíes en Líbano, informó el Ministerio de Salud, entre ellas 252 mujeres, 166 niños y 88 trabajadores sanitarios, mientras que otras 6.762 resultaron heridas. Más de 1 millón de personas están desplazadas.

El gobierno libanés espera que las conversaciones allanen el camino hacia el fin de la guerra. Mientras Irán ha establecido como condición para dialogar con Estados Unidos el fin de las guerras en Líbano y en la región, Líbano insiste en representarse a sí mismo.

Hezbollah y sus críticos se muestran escépticos y creen que el gobierno de Líbano en Beirut no tiene margen de maniobra y debería aprovechar la posición de Irán, el principal aliado y patrocinador del grupo.

El ejército israelí continúa una invasión en el sur de Líbano, que algunos funcionarios israelíes han dicho que busca crear una “zona de seguridad” despoblada desde la frontera hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros (20 millas). Hezbollah, que pese al apoyo iraní quedó debilitado en su última guerra con Israel que terminó en noviembre de 2024, todavía lanza a diario drones, cohetes y artillería hacia el norte de Israel y contra tropas terrestres dentro de Líbano.

Los gobiernos de Israel y Líbano se reúnen para debatir maneras de garantizar la seguridad a largo plazo en la frontera norte de Israel y el apoyo a Líbano en su intento de tomar el control de su territorio y su futuro político frente a Hezbollah, indicó un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Serán las primeras conversaciones entre ambos desde 1993, según el funcionario, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

Las principales autoridades políticas de Líbano, críticas de la decisión de Hezbollah de disparar cohetes hacia Israel el 2 de marzo en solidaridad con Irán, propusieron rápidamente conversaciones directas en un intento por frenar la escalada, con la esperanza de que Israel no lanzara su invasión terrestre.

Israel no respondió de manera positiva hasta la semana pasada, después de que lanzó 100 ataques en todo el país, incluidos algunos en el corazón de la capital libanesa.

Beirut quiere una tregua como requisito previo para las conversaciones, similar a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mediadas por Pakistán.

“La destrucción por parte de Israel de territorios libaneses no es la solución, ni dará ningún resultado”, afirmó el lunes el presidente Joseph Aoun, que llegó al poder prometiendo desarmar a grupos no estatales, incluido Hezbollah. “Las soluciones diplomáticas han demostrado de manera constante ser el medio más eficaz para resolver los conflictos armados a nivel mundial”.

Israel ha descartado un alto el fuego.

Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, declaró el lunes: “No discutiremos un alto el fuego con Hezbollah, que continúa llevando a cabo ataques indiscriminados contra Israel y nuestros civiles”.

Hezbollah y sus partidarios han sido críticos con el diálogo, que describen como una concesión gratuita a Israel.

El secretario general de Hezbollah, Naim Kassem, pronunció un encendido discurso en el que instó a Líbano a cancelar las conversaciones. Hezbollah quiere volver al acuerdo de 2024, en virtud del cual las conversaciones se realizaban de manera indirecta con Estados Unidos, Francia y la misión de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano como mediadores.

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Lee informó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP