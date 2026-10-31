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Leylah Fernandez avanza a la final del Abierto de Japón al vencer a Rakhimova

TOKIO (AP) — Leylah Fernandez avanzó a su tercera final de año de la WTA y tendrá la posibilidad de ganar su segundo torneo.

La canadiense Leylah Fernandez reacciona durante el partido de semifinales del Abierto de Japón ante la uzbeca Kamilla Rakhimova el sábado 31 de octubre del 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko)
La canadiense Leylah Fernandez reacciona durante el partido de semifinales del Abierto de Japón ante la uzbeca Kamilla Rakhimova el sábado 31 de octubre del 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

La canadiense venció el sábado en las semifinales por 7-5, 6-3 a Kamilla Rakhimova en el Abierto de Japón. En la final del domingo, Fernandez enfrentará a la tercera preclasificada Diana Shnaider, quien derrotó a la adolescente Mia Pohankova en la otra semifinal del sábado por 6-4, 7-6 (7).

Fernandez venció a Talia Gibson en sets corridos para ganar el Abierto de Singapore en septiembre y la semana pasada perdió en sets corridos la final del Abierto de Ningbo ante Elena Rybakina.

La tenista avanzó a las semifinales cuando Rybakina, la número uno del ranking, se retiró de su partido de cuartos de final el viernes, lo que le dio a la canadiense el pase automático.

Rybakina se aseguró el primer puesto del ranking al cierre del año con su victoria de segunda ronda el jueves.

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FUENTE: AP

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