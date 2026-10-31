Leylah Fernandez avanza a la final del Abierto de Japón al vencer a Rakhimova

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La canadiense Leylah Fernandez reacciona durante el partido de semifinales del Abierto de Japón ante la uzbeca Kamilla Rakhimova el sábado 31 de octubre del 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

La canadiense venció el sábado en las semifinales por 7-5, 6-3 a Kamilla Rakhimova en el Abierto de Japón. En la final del domingo, Fernandez enfrentará a la tercera preclasificada Diana Shnaider, quien derrotó a la adolescente Mia Pohankova en la otra semifinal del sábado por 6-4, 7-6 (7).

Fernandez venció a Talia Gibson en sets corridos para ganar el Abierto de Singapore en septiembre y la semana pasada perdió en sets corridos la final del Abierto de Ningbo ante Elena Rybakina.

La tenista avanzó a las semifinales cuando Rybakina, la número uno del ranking, se retiró de su partido de cuartos de final el viernes, lo que le dio a la canadiense el pase automático.

Rybakina se aseguró el primer puesto del ranking al cierre del año con su victoria de segunda ronda el jueves.

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FUENTE: AP

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