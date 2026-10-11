Lewis Hamilton se disculpa con Ferrari tras perder el podio por su estrategia

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El británico Lewis Hamilton de la escudería Ferrari maniobra su auto en el Gran Premio de Singapur el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Vincent Thian) AP

El mensaje por radio de Hamilton tras la carrera sugirió que había sido su elección mantenerse con neumáticos más viejos en lugar de arriesgarse a perder posición con una segunda parada en boxes.

“Perdón, chicos, hoy los decepcioné con esa estrategia. Fue mi decisión y perdimos puntos valiosos”, dijo el británico. “Intentaré compensarlo en la próxima. Aunque gran trabajo con la parada en boxes”.

El siete veces campeón llegó a estar en el segundo puesto, pero terminó luchando por el agarre en las calles de Singapur: primero tuvo que dejar pasar a su compañero de equipo Charles Leclerc y luego fue alcanzado por Kimi Antonelli, Lando Norris y Oscar Piastri, cayendo hasta el sexto puesto.

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FUENTE: AP