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Lewis Hamilton se disculpa con Ferrari tras perder el podio por su estrategia

SINGAPUR (AP) — Lewis Hamilton se disculpó con Ferrari por haber decepcionado al equipo con una decisión estratégica que le costó un podio el domingo en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula Uno.

El británico Lewis Hamilton de la escudería Ferrari maniobra su auto en el Gran Premio de Singapur el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Vincent Thian)
El británico Lewis Hamilton de la escudería Ferrari maniobra su auto en el Gran Premio de Singapur el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Vincent Thian) AP

El mensaje por radio de Hamilton tras la carrera sugirió que había sido su elección mantenerse con neumáticos más viejos en lugar de arriesgarse a perder posición con una segunda parada en boxes.

“Perdón, chicos, hoy los decepcioné con esa estrategia. Fue mi decisión y perdimos puntos valiosos”, dijo el británico. “Intentaré compensarlo en la próxima. Aunque gran trabajo con la parada en boxes”.

El siete veces campeón llegó a estar en el segundo puesto, pero terminó luchando por el agarre en las calles de Singapur: primero tuvo que dejar pasar a su compañero de equipo Charles Leclerc y luego fue alcanzado por Kimi Antonelli, Lando Norris y Oscar Piastri, cayendo hasta el sexto puesto.

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FUENTE: AP

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