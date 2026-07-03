Lewis Hamilton predice un Gran Premio británico 'sin precedentes' y lidera la práctica

El británico Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, sale del garage del equipo italiano de cara a la práctica del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, el viernes 3 de julio de 2026, en Silverstone, Inglagterra. (AP Foto/Darko Bandic) AP

Con nueve victorias allí, la mayor cantidad de cualquier piloto de Fórmula 1 en un mismo circuito, Hamilton conoce su pista de casa al dedillo.

De cara a la carrera de este fin de semana, explicó cómo los autos de F1 con especificación 2026 tendrán dificultades con las rectas largas y las curvas rápidas de Silverstone.

La estrella de Ferrari pronostica que los autos rodarán a menor velocidad con las baterías vacías, porque necesitan zonas de frenada fuerte para recargar la energía eléctrica, que es crucial para su funcionamiento.

“Este va a ser el fin de semana más inédito en términos del despliegue de potencia. Todos los pilotos hemos estado hablando en el chat de pilotos sobre lo mala que va a ser la potencia en este circuito. Nos quedamos sin batería”, afirmó Hamilton el jueves.

Hamilton vaticinó que, ahora, la forma más rápida de dar la vuelta en Silverstone implica levantar el pie para recargar en lo que normalmente serían algunas de las curvas más emocionantes, y añadió que podría ser un contratiempo para él y para Ferrari.

“Normalmente el motor va aullando cuando entras en Copse, y te aferras con todas tus fuerzas mientras pasas por ahí a fondo. Este año, el motor irá en inercia. Maggotts y Becketts simplemente no se va a sentir igual porque creo que tienes que levantar y dejar rodar, o algo así, durante un periodo de tiempo. Es un circuito completamente diferente”, explicó Hamilton.

Incluso antes de los entrenamientos del viernes, los pilotos habían pasado bastante tiempo practicando para Silverstone en simuladores avanzados que imitan el comportamiento de los autos. Los comentarios de Hamilton coinciden con las predicciones del rival Max Verstappen, quien contó que “simplemente se echó a reír” cuando lo probó.

Pese a los cambios, Lando Norris, que ganó un emocionante Gran Premio de Gran Bretaña camino al título el año pasado, sostiene que la F1 aún puede ofrecer un buen espectáculo.

“En realidad, creo que el domingo será emocionante. Desde fuera, creo que será genial. Sin duda va a haber menos desafíos en la pista en sí, en comparación con lo que han visto en los últimos años”, dijo Norris.

Hamilton, el más rápido en la práctica

Pese a pronosticar que las dificultades para usar la energía eléctrica en Silverstone frenarían a Ferrari, Hamilton fue el más rápido en la única sesión de entrenamientos del viernes, con una ventaja de 0,213 segundos sobre el líder del campeonato, Kimi Antonelli, de Mercedes.

Charles Leclerc fue tercero, a más de medio segundo del tiempo de Hamilton, y George Russell terminó cuarto con el segundo Mercedes.

Lo siguiente el viernes es la clasificación para la carrera sprint del sábado.

La maldición de correr en casa

Correr en casa ha sido sinónimo de mala suerte en la F1 últimamente. Ningún piloto ha sumado un punto en su carrera de casa desde el noveno puesto de Antonelli en el Gran Premio de Italia en septiembre.

En lo que va de año, Oscar Piastri no pudo tomar la salida en Australia y Charles Leclerc se accidentó y abandonó en Mónaco, lo que dejó el 12do lugar de Carlos Sainz Jr. como el mejor resultado de cualquier piloto en su propio país.

¿Dónde mejor para que esa racha termine que en Gran Bretaña? Además de las nueve victorias de Hamilton, Norris es el campeón defensor y Russell llega tras ganar en Austria la semana pasada.

Para rematar, esos tres se combinaron para el primer podio íntegramente británico desde 1968 en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya del mes pasado.

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FUENTE: AP