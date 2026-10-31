Lewis Hamilton gana la pole con Ferrari en el Gran Premio de México

Compartir en:









El británico Lewis Hamilton compite en la clasificación para el Gran Premio de México, el sábado 31 de octubre de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Hamilton superó por poco al piloto de Mercedes George Russell y a su compañero de Ferrari Charles Leclerc.

Esto marca la primera pole position del equipo italiano desde Hungría en 2025.

Hamilton, quien se ha coronado campeón mundial dos veces en México, buscará convertirse en el primer piloto de Ferrari en ganar una carrera desde la pole position desde Carlos Sainz en México en 2024.

“Me siento genial, bien, me faltan las palabras. Hicimos un trabajo bastante bueno con la puesta a punto durante el fin de semana", expresó Hamilton. "Se siente especial para mí en México, mi primera pole con Ferrari aquí”.

El viernes, durante la segunda práctica, el británico sufrió una pérdida de potencia que lo obligó a abandonar.

Antonelli, piloto de Mercedes y líder del campeonato, terminó la clasificación en séptimo lugar, lo que demostró que la puesta a punto de su auto era óptima para que el italiano de 20 años se convierta en el campeón más joven de la F1.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

Compartir en:







