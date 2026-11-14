Levantan orden de evacuación tras hallar bomba cerca de planta de etanol en Illinois

Las autoridades hallaron una bomba el viernes por la tarde en la planta de BioUrja Renewables en Peoria. La policía indicó que el artefacto había sido “neutralizado”, pero las autoridades ordenaron evacuar a los residentes en un radio de 1,6 kilómetros (1 milla) para registrar el área circundante.

Las fuerzas policiales estatales, federales y municipales realizaron una búsqueda exhaustiva en las instalaciones y “no han encontrado otros elementos que generen preocupación”, informó el Departamento de Policía de Peoria en su cuenta de Facebook el sábado.

“Los residentes ya pueden regresar a sus hogares en el área que se vio afectada”, indicó la policía, que añadió que se abrirán todas las calles y que la investigación continuará.

El agente especial del FBI Ryan Presley afirmó que su agencia estaba investigando, pero se negó a ofrecer más detalles.

“Trabajaremos incansablemente para identificar a la persona responsable y llevarla ante la justicia”, subrayó Presley.

Hasta el momento no se han realizado arrestos y no se han reportado heridos.

La alcaldesa de Peoria, Rita Ali, declaró a WMBD-TV el viernes que BioUrja es “una planta que tiene etanol y tipos de químicos altamente combustibles, y eso es lo que nos alarma”.

No es inusual que las fuerzas del orden reciban amenazas de bomba y llamadas sobre paquetes sospechosos, pero a menudo no derivan en una amenaza creíble, aunque las autoridades se toman esas llamadas en serio porque deben evaluar e investigar las denuncias.

Apenas a principios de esta semana, a cientos de pasajeros de aerolíneas en Europa se les desviaron los vuelos o se les asignaron escoltas militares tras una serie de amenazas de bomba que las autoridades posteriormente declararon que eran engaños malintencionados.

“Entendemos que este es un proceso disruptivo para nuestros residentes y visitantes", señaló el jefe de policía de Peoria, Brad Dixon. "Le pedimos paciencia a la población en lo que trabajamos para que esta zona sea segura”.

Peoria, con una población de alrededor de 110.000 habitantes, se encuentra a unos 240 kilómetros (150 millas) al suroeste de Chicago.

La planta de BioUrja está ubicada a lo largo del río Illinois. La empresa adquirió la planta de etanol en 2021.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP