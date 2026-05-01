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Leslie Grace busca reconectar con la música en “Amor, quién eres?”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una actuación interpretando el papel de una cantautora inspiró a Leslie Grace a reconectar con la música y lanzar su más reciente álbum “Amor, quién eres?”.

ARCHIVO - Leslie Grace llega a una función de “In the Heights” en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles el 4 de junio de 2021 en el Teatro Chino TCL en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Leslie Grace llega a una función de “In the Heights” en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles el 4 de junio de 2021 en el Teatro Chino TCL en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) AP

Su disco, el primero en una década, se puede escuchar en casa en un momento de relajación y alegría. Está lleno de raíces latinas, caribeñas y calidez. La cantante y actriz quería crear un sonido único que fusionara sus influencias, que van de la bachata al merengue y el chachachá, al blues, RnB y la balada, pero manteniendo una cohesión que lleva al escucha a sentir calidez.

“En esta etapa de mi carrera, especialmente porque no había sacado un disco en tanto tiempo, era muy importante tener un hilo conductor que se pudiera oír”, dijo Grace en entrevista por videollamada desde Miami. “Aunque estamos jugando con diferentes géneros y sonidos en todas las 14 canciones, que mi voz se oyera como ese hilo conductor”.

Una carrera en el cine y la música

Previamente, Grace, quien es de origen dominicano y nació en Nueva York, había lanzado los álbumes “Pasión”, “Leslie Grace” y “Lloviendo Estrellas”. A la par ha tenido papeles en películas como “In the Heights” (“En el barrio”), “Miss Bala” y “The Thicket”.

En “Amor, quién eres?” interpreta “Ojalá”, un tema que narra las ansias de un amor que todavía no se desata. Surgió de escuchar boleros y tiene percusión de chacha.

“Eso me emocionó muchísimo porque no es muy común que se escuche la chacha de una manera contemporánea”, dijo Grace. “Así fue formándose esa canción, pero de verdad es una de mis favoritas del disco”.

"Ayayay" es otro de los temas que hablan de la ilusión del amor, en cambio en “Mil pedacitos”, Grace se sincera y habla con una amiga para evitar que le sigan rompiendo el corazón.

“Yo quería una canción que fuera como tipo un himno de las amigas, que las amigas se la pueden dedicar”, dijo Grace. “Que se la mandas a una amiga cuando ya ella se entera que el hombre con quien estaba no era el que necesitaba”.

“Fanático” tiene como invitados a Torres y Dia, Grace la define como la canción que se debe escuchar al salir amigas y pasarla bien sin pensar en el amor de pareja. En “Tu supite?” interpreta un merengue con el dúo dominicano Martox.

“No quería cargarlo con colaboraciones a menos que la canción lo ameritaba”, dijo Grace sobre los invitados de su álbum. “Soy muy feliz de tenerlos a ellos en sus versos, se la comieron y forman una parte muy importante de este disco”.

Algunos de los videos de las canciones fueron realizados en colaboración con la directora y actriz venezolana María Corina Ramírez. Grace filmó los primeros tres en Los Angeles y Puerto Rico y juntos cuentan una historia.

“Formaron una parte muy importante de este proyecto, porque quería traer lo que he aprendido del mundo del cine al tratamiento de los visuales”, señaló.

“Siento que estoy hablando de otra persona”

El álbum se grabó en su mayoría en Miami y algunas de sus canciones, como “Creer en el amor” y la titular “Amor, quién eres?”, las compuso Grace cuando tenía 19 años, para ese entonces había sido nominada al Latin Grammy por su álbum “Leslie Grace”, lanzado cuando tenía 16 años. En ese entonces no sabía que su carrera como música y actriz la iba a llevar a colaborar con Lin-Manuel Miranda en “In the Heights”.

“Cuando lo digo en voz alta yo digo ¡guau!, siento que estoy hablando de otra persona, que yo no he vivido esos momentos porque son sueños que yo nunca hubiera podido imaginarme”, dijo Grace, cuyo álbum “Lloviendo Estrellas” le valió dos nominaciones más al Latin Grammy.

A los jóvenes les aconsejó que se atrevan a soñar.

“Sí se cumplen, con mucho trabajo, pero sí se cumplen. Y no siempre como piensas, hay muchos, muchos sueños chuecos también que uno dice: ‘ok, logré esto, pero no era lo que yo pensaba’”, agregó Grace, quien protagonizó con Brendan Fraser el filme “Batgirl”, cuyo estreno fue cancelado por Warner Bros.

Entre sus más recientes créditos destaca la película “Campeón gabacho” de Jonás Cuarón, que Grace filmó en la Ciudad de México. La película estrenada en el festival South by Southwest es producida por Alfonso Cuarón, el padre de Jonás. Grace también actúa en “Stages” de Ryan Booth, en el que interpreta a una cantautora.

“Tuvo que ver mucho esa película con mi retorno personal a la música, me inspiró a cantar de nuevo y espero que cuando salga la gente lo disfrute mucho”, señaló.

FUENTE: AP

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