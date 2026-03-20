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Lesión en isquiotibial deja a Cristiano Ronaldo fuera de amistosos de Portugal ante EEUU y México

LISBOA (AP) — Una lesión en el tendón de la corva mantendrá a Cristiano Ronaldo fuera de los amistosos de Portugal contra Estados Unidos y México, de cara al Mundial en Norteamérica.

ARCHIVO - El delantero portugués Cristiano Ronaldo durante el partido contra Irlanda por las eliminatorias del Mundial, el jueves 13 de noviembre de 2025, en Dublín. (AP Foto/Peter Morrison)
ARCHIVO - El delantero portugués Cristiano Ronaldo durante el partido contra Irlanda por las eliminatorias del Mundial, el jueves 13 de noviembre de 2025, en Dublín. (AP Foto/Peter Morrison) AP

El delantero de 41 años no juega desde el 28 de febrero, cuando salió cojeando del campo en la victoria 3-1 de Al Nassr, su club en la liga de Arabia Saudía, sobre Al Fayha.

Como se esperaba, el seleccionador Roberto Martínez no incluyó al cinco veces ganador del Balón de Oro en la convocatoria que anunció el viernes.

Portugal enfrentará a México en Ciudad de México el 28 de marzo, un partido que marcará la reapertura del Estadio Azteca. Jugarán contra Estados Unidos en Atlanta el 1 de abril.

Cristiano es dueño del récord de más goles en el fútbol internacional masculino con 143 conquistas con Portugal.

El Mundial comienza en junio.

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Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

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