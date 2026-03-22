Leroux y Daniel guían a Earthquakes a triunfo 1-0 y dan a Whitecaps su 1ra derrota del año

El portero de los Earthquakes de San José, Daniel (42), realiza una atajada mientras Benji Kikanovic (28), Reid Roberts (18), Tristan Blackmon (33) de los Whitecaps de Vancouver y Aziel Jackson (22) observan durante la primera mitad de un juego de fútbol de la MLS en Vancouver, el sábado 21 de marzo de 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press vía AP) AP

Leroux marcó sin asistencia en el segundo minuto del tiempo de descuento para darle a los Earthquakes (4-1-0) una ventaja definitiva. El primer gol de Leroux esta temporada llega después de anotar cinco veces en 33 partidos como novato el año pasado.

Daniel terminó con seis atajadas al conseguir su cuarta valla invicta en cinco titularidades esta temporada y la 15.ª en 68 partidos como titular en su carrera — todos con los Earthquakes. Nunca ha tenido más de cinco en una sola temporada.

Yohei Takaoka atajó un disparo a puerta para los Whitecaps (4-1-0), que superaron a sus rivales 14-1 al ganar sus primeros cuatro partidos.

Vancouver cae a un empate en el segundo lugar con San Jose, a un punto de Los Angeles FC en una muy disputada Conferencia Oeste que cuenta con siete equipos con al menos tres victorias en las primeras cinco semanas.

Hugo Cuypers anotó un gol por cuarto partido consecutivo, Jonathan Bamba también marcó y el Chicago Fire venció 2-1 al Philadelphia Union.

Sam Surridge anotó tres goles —su tercer partido con múltiples goles esta temporada— para ayudar a Nashville SC a golear a Orlando City 5-0.

Sean Johnson realizó dos atajadas para el D.C. United en un empate 0-0 contra Atlanta United. Johnson, de 36 años, logró su segunda valla invicta de la temporada con el D.C. United (2-2-1).

Archie Goodwin ingresó de cambio en el minuto 75 y anotó dos goles —los dos primeros en su carrera en la MLS— y el Charlotte FC aplastó 6-1 al New York Red Bulls.

Marcel Hartel anotó el único gol de la segunda mitad, y el St. Louis City arruinó la primera visita de New England al Energizer Park con una victoria remontada de 3-1 sobre el Revolution.

Logan Farrington anotó dos goles en los primeros 14 minutos y luego dio una asistencia en el gol de la victoria de Petar Musa en el minuto 86, en una espectacular remontada del FC Dallas 4-3 para vencer al Houston Dynamo.

Hugo Lloris terminó con dos atajadas para el Los Angeles FC en un récord de cinco partidos consecutivos sin recibir gol para comenzar una temporada, mientras que Brad Stuver detuvo el único disparo que enfrentó para el Austin FC en un empate sin goles.

FUENTE: AP