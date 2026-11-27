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Víctor Bericoto bateó de 5-4 con dos cuadrangulares de dos carreras y tres anotadas, mientras Leandro Cedeño conectó dos imparables, incluido un doble, y produjo tres carreras para liderar la ofensiva de los Leones. Jorbit Vivas bateó de 5-3 con dos dobletes y tres remolcadas, mientras Oswaldo Cabrera sacudió un cuadrangular solitario por los Tigres.

En Puerto La Cruz, José Franco y cuatro relevistas se combinaron para lanzar pelota de seis hits y 13 ponches, y los Navegantes del Magallanes blanquearon 6-0 a los Caribes de Anzoátegui. Thairo Estrada bateó de 5-2 con un doble y dos carreras producidas, Eliezer Alfonzo conectó un cuadrangular solitario y Carlos Rodríguez bateó de 4-3 con dos dobles y tres anotadas.

En Caracas, los Tiburones de La Guaira desplegaron un ataque de cinco carreras en la primera entrada para derrotar 7-5 a las Águilas del Zulia. Simón Muzziotti conectó un doble y produjo dos carreras, Jorge Barrosa bateó de 4-3 con un triple y dos anotadas, mientras Gabriel Arias y Máximo Acosta aportaron sendos dobletes productores de una carrera.

En Margarita, los Cardenales de Lara desplegaron una ofensiva de 21 imparables para aplastar 16-7 a los Bravos. Yohendrick Piñango bateó de 5-4 con un doble y cuatro producidas, Juan Yepez conectó un cuadrangular y remolcó cuatro anotaciones, Alí Sánchez sacudió un jonrón de tres carreras y Rangel Ravelo bateó de 5-4 con tres dobletes y cinco carreras anotadas.

Gutiérrez lidera remontada de Águilas ante Charros Moisés Gutiérrez tuvo una explosiva actuación a la ofensiva y las Águilas de Mexicali desplegaron un ataque de 10 carreras en sus últimos tres turnos al bate para remontar y derrotar 15-7 a los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico.

Gutiérrez bateó de 4-3 con dos dobles, un cuadrangular de tres carreras, cinco producidas y cuatro anotadas. El japonés Taiki Sekine sacudió un jonrón de dos anotaciones, Yadir Drake bateó de 5-2 con un doble, un triple, tres anotadas y una producida, mientras Tomás Telis aportó un doble y dos remolcadas.

En Los Mochis, los Cañeros anotaron la carrera de la diferencia en el fondo de la octava entrada para superar 9-8 a los Algodoneros de Guasave. Dayson Croes bateó de 4-2 con un doble, un cuadrangular y tres producidas, Yurisbel Gracial remolcó dos anotaciones y Ramón Urías bateó de 3-2 con dos anotadas y una producida. Por los Algodoneros, Jesús Castillo conectó dos cuadrangulares y remolcó tres carreras pero no pudo evitar la caída de su equipo. Los encuentros entre los Yaquis de Ciudad Obregón y los Venados de Mazatlán, y los Naranjeros de Hermosillo y los Jaguares de Nayarit, fueron suspendidos debido al mal tiempo. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP