Leones encadenan siete triunfos y asaltan la cima de la Liga Dominicana de Béisbol

El abridor Radhamés Liz permitió una carrera y tres imparables en cuatro entradas y un tercio, con cuatro ponches, mientras Kelvin Hernández (1-0) se llevó la victoria al retirar a los dos bateadores que enfrentó. Cuatro relevistas completaron la labor del cuerpo de lanzadores, incluido Robert Martínez, quien consiguió su quinto salvamento. Las Águilas apenas conectaron cinco hits y dejaron escapar ocho oportunidades con corredores en posición de anotar.
En Santo Domingo, los Tigres del Licey derrotaron 6-3 a las Estrellas Orientales para mantenerse empatados con los Leones del Escogido en el liderato de la Liga Dominicana, ambos con marca de 8-4. Esteury Florial encabezó el ataque con tres imparables, incluido un cuadrangular solitario en la séptima entrada, mientras Ramón Hernández remolcó dos carreras y Yordany Encarnación aportó tres hits.
En La Romana, los Gigantes del Cibao anotaron dos carreras en la novena entrada para remontar y derrotar 6-5 a los Toros del Este, que habían conseguido darle la vuelta a una desventaja de cuatro anotaciones. Gilberto Jiménez fue la figura decisiva al conectar un sencillo productor de dos carreras que permitió anotar a Kelvin Gutiérrez y Eddinson Paulino. Los Gigantes habían tomado ventaja de 4-0, impulsados por un jonrón de dos carreras de Marcell Ozuna en la tercera entrada, pero los Toros empataron en la sexta y se adelantaron 5-4 en la séptima con un sencillo de Jesús Sánchez, antes de sufrir la remontada definitiva.
Leones frenan racha de Caribes en Venezuela
Los Leones del Caracas desplegaron una ofensiva de 23 imparables para aplastar el sábado 17-5 a los Caribes de Anzoátegui y poner fin a su racha de siete victorias consecutivas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Víctor Bericoto conectó un grand slam y remolcó cuatro carreras, mientras Marvin Alcántara produjo otras cuatro. Aldrem Corredor encabezó el ataque con cinco hits en seis turnos, y Liván Soto añadió cuatro imparables y anotó tres veces.
Jhonny Pereda disparó un jonrón de dos carreras y anotó tres veces, mientras Lenyn Sosa bateó un triple y un doble, con tres carreras impulsadas. Los Leones marcaron cinco anotaciones en la primera entrada, cuatro en la tercera y otras cuatro en la sexta para sentenciar el encuentro. Zak Kent (1-1) se llevó la victoria tras permitir una carrera sucia en cinco episodios. Por los Caribes, Robert Pérez Jr. conectó dos cuadrangulares de dos carreras y produjo cuatro de las cinco anotaciones de su equipo.
En Barquisimeto, los Cardenales de Lara apalearon 14-4 a los Tiburones de La Guaira, encabezados por Alí Sánchez, quien conectó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras, y Carlos Pérez, que disparó un grand slam de cuatro anotaciones en la tercera entrada. Yonny Hernández aportó tres imparables y dos carreras anotadas, mientras Spencer Packard impulsó otras dos. Los Cardenales rompieron el empate sin carreras con cuatro anotaciones en la tercera entrada y castigaron al relevo de los Tiburones con diez carreras entre la sexta y la octava. Max Castillo (2-0) se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas en blanco, con apenas tres hits permitidos.
En Margarita, los Tigres de Aragua desplegaron una ofensiva de 17 imparables para aplastar 11-2 a los Bravos, encabezados por Jorbit Vivas, quien conectó un cuadrangular de tres carreras en la segunda entrada y terminó con cinco impulsadas. Mason Martin, David Rodríguez y el propio Vivas aportaron tres hits cada uno, mientras Jesús Rodríguez remolcó dos anotaciones. Los Tigres marcaron nueve carreras entre la segunda y la cuarta entrada para tomar una ventaja definitiva. Christian Suárez (1-0) se llevó la victoria con una entrada de relevo sin permitir carreras.
En Valencia, los Navegantes del Magallanes derrotaron 9-6 a las Águilas del Zulia, gracias a un grand slam de Francisco Álvarez en la octava entrada que rompió un empate a cinco carreras. Álvarez terminó con cinco impulsadas, mientras Breyvic Valera conectó un cuadrangular solitario en la séptima y produjo dos anotaciones Guasave mantiene la marcha en la LMP
Los Algodoneros de Guasave desplegaron una ofensiva de 13 imparables para derrotar el sábado 10-5 a los Yaquis de Obregón y mantenerse como líderes de la Liga Mexicana del Pacífico, con marca de 12-3. Juan Mora conectó un cuadrangular de dos carreras, mientras Víctor Rodríguez bateó de 3-3, con un doblete y dos impulsadas. Albert Lara también sumó tres imparables y anotó dos veces, mientras que Jesús Castillo y Kristian Delgado produjeron dos carreras cada uno. Guasave consiguió su duodécima victoria en 15 encuentros y conservó una ventaja de cuatro juegos sobre Obregón, que quedó con registro de 8-7.
Los Yaquis tomaron ventaja de 3-0 en la tercera entrada con un jonrón de Jorge Alfaro, pero los Algodoneros respondieron con dos anotaciones en el cierre de ese episodio, empataron en el cuarto y dieron la vuelta al marcador con un ataque de cuatro carreras en el quinto. Guasave agregó una anotación en el sexto capítulo y otras dos en el octavo para asegurar el triunfo. Por Obregón, Víctor Márquez conectó tres imparables y remolcó dos carreras, mientras Alfaro produjo las otras tres.
En Los Mochis, los Cañeros y los Naranjeros de Hermosillo dividieron honores en una doble cartelera de juegos recortados a siete entradas. En el primero del día, Hermosillo se impuso 7-4 con una ofensiva encabezada por Víctor Mendoza, quien conectó un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada y terminó con tres imparables. Rubén Ibarra agregó un jonrón de dos anotaciones en la quinta, mientras César Salazar y Dylan Jasso dispararon cuadrangulares solitarios. Por los Cañeros, Christopher Escárrega conectó un jonrón de dos carreras y Rainel Rosario produjo otras dos.
En el segundo encuentro, los Cañeros se desquitaron con una victoria de 4-2, gracias a Rodolfo Amador, quien conectó un cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada para darle la vuelta a la pizarra. Isaac Rodríguez impulsó otra anotación en la quinta, mientras cinco lanzadores de Los Mochis limitaron a los Naranjeros a cinco imparables. Por Hermosillo, Nick Solak disparó un jonrón solitario en la tercera entrada. Tras la doble jornada, los Naranjeros quedaron con marca de 10-6 y los Cañeros con registro de 6-10.
En Navojoa, las Águilas de Mexicali derrotaron 6-2 a los Mayos, apoyadas en una sólida apertura de David Reyes, quien lanzó seis entradas y dos tercios en blanco, permitió apenas dos imparables y ponchó a cuatro bateadores. Javier Salazar conectó un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada, mientras Yadir Drake encabezó la ofensiva con tres imparables y dos carreras impulsadas. Mexicali amplió su ventaja con dos anotaciones en la sexta y otras dos en la novena.
En Culiacán, los Tomateros blanquearon 2-0 a los Charros de Jalisco, gracias a un cuadrangular de dos carreras de Rosman Verdugo en la séptima entrada, que rompió el empate sin anotaciones. El abridor Norge Ruiz lanzó seis entradas en blanco, permitió cuatro imparables y ponchó a cuatro bateadores, mientras David Gutiérrez y Sasagi Sánchez completaron la blanqueada sin admitir hits en los últimos tres episodios. Los Tomateros consiguieron la victoria pese a conectar apenas dos imparables, mientras los Charros dejaron ocho corredores en base y batearon de 7-0 con hombres en posición de anotar.
En Mazatlán, los Jaguares de Nayarit remontaron una desventaja de tres carreras para derrotar 8-5 a los Venados, con una ofensiva encabezada por Chávez Young, quien conectó tres imparables, anotó tres veces y remolcó dos carreras. Carlos Sepúlveda disparó un cuadrangular de dos anotaciones en la primera entrada, mientras Albert Fabián produjo otras dos para los Jaguares.
FUENTE: AP