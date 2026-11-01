Leones encadenan siete triunfos y asaltan la cima de la Liga Dominicana de Béisbol

El abridor Radhamés Liz permitió una carrera y tres imparables en cuatro entradas y un tercio, con cuatro ponches, mientras Kelvin Hernández (1-0) se llevó la victoria al retirar a los dos bateadores que enfrentó. Cuatro relevistas completaron la labor del cuerpo de lanzadores, incluido Robert Martínez, quien consiguió su quinto salvamento. Las Águilas apenas conectaron cinco hits y dejaron escapar ocho oportunidades con corredores en posición de anotar.

En Santo Domingo, los Tigres del Licey derrotaron 6-3 a las Estrellas Orientales para mantenerse empatados con los Leones del Escogido en el liderato de la Liga Dominicana, ambos con marca de 8-4. Esteury Florial encabezó el ataque con tres imparables, incluido un cuadrangular solitario en la séptima entrada, mientras Ramón Hernández remolcó dos carreras y Yordany Encarnación aportó tres hits.

En La Romana, los Gigantes del Cibao anotaron dos carreras en la novena entrada para remontar y derrotar 6-5 a los Toros del Este, que habían conseguido darle la vuelta a una desventaja de cuatro anotaciones. Gilberto Jiménez fue la figura decisiva al conectar un sencillo productor de dos carreras que permitió anotar a Kelvin Gutiérrez y Eddinson Paulino. Los Gigantes habían tomado ventaja de 4-0, impulsados por un jonrón de dos carreras de Marcell Ozuna en la tercera entrada, pero los Toros empataron en la sexta y se adelantaron 5-4 en la séptima con un sencillo de Jesús Sánchez, antes de sufrir la remontada definitiva.

Los Leones del Caracas desplegaron una ofensiva de 23 imparables para aplastar el sábado 17-5 a los Caribes de Anzoátegui y poner fin a su racha de siete victorias consecutivas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Víctor Bericoto conectó un grand slam y remolcó cuatro carreras, mientras Marvin Alcántara produjo otras cuatro. Aldrem Corredor encabezó el ataque con cinco hits en seis turnos, y Liván Soto añadió cuatro imparables y anotó tres veces.

Jhonny Pereda disparó un jonrón de dos carreras y anotó tres veces, mientras Lenyn Sosa bateó un triple y un doble, con tres carreras impulsadas. Los Leones marcaron cinco anotaciones en la primera entrada, cuatro en la tercera y otras cuatro en la sexta para sentenciar el encuentro. Zak Kent (1-1) se llevó la victoria tras permitir una carrera sucia en cinco episodios. Por los Caribes, Robert Pérez Jr. conectó dos cuadrangulares de dos carreras y produjo cuatro de las cinco anotaciones de su equipo.

En Barquisimeto, los Cardenales de Lara apalearon 14-4 a los Tiburones de La Guaira, encabezados por Alí Sánchez, quien conectó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras, y Carlos Pérez, que disparó un grand slam de cuatro anotaciones en la tercera entrada. Yonny Hernández aportó tres imparables y dos carreras anotadas, mientras Spencer Packard impulsó otras dos. Los Cardenales rompieron el empate sin carreras con cuatro anotaciones en la tercera entrada y castigaron al relevo de los Tiburones con diez carreras entre la sexta y la octava. Max Castillo (2-0) se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas en blanco, con apenas tres hits permitidos.

En Margarita, los Tigres de Aragua desplegaron una ofensiva de 17 imparables para aplastar 11-2 a los Bravos, encabezados por Jorbit Vivas, quien conectó un cuadrangular de tres carreras en la segunda entrada y terminó con cinco impulsadas. Mason Martin, David Rodríguez y el propio Vivas aportaron tres hits cada uno, mientras Jesús Rodríguez remolcó dos anotaciones. Los Tigres marcaron nueve carreras entre la segunda y la cuarta entrada para tomar una ventaja definitiva. Christian Suárez (1-0) se llevó la victoria con una entrada de relevo sin permitir carreras.

En Valencia, los Navegantes del Magallanes derrotaron 9-6 a las Águilas del Zulia, gracias a un grand slam de Francisco Álvarez en la octava entrada que rompió un empate a cinco carreras. Álvarez terminó con cinco impulsadas, mientras Breyvic Valera conectó un cuadrangular solitario en la séptima y produjo dos anotaciones

Guasave mantiene la marcha en la LMP

Los Algodoneros de Guasave desplegaron una ofensiva de 13 imparables para derrotar el sábado 10-5 a los Yaquis de Obregón y mantenerse como líderes de la Liga Mexicana del Pacífico, con marca de 12-3. Juan Mora conectó un cuadrangular de dos carreras, mientras Víctor Rodríguez bateó de 3-3, con un doblete y dos impulsadas. Albert Lara también sumó tres imparables y anotó dos veces, mientras que Jesús Castillo y Kristian Delgado produjeron dos carreras cada uno. Guasave consiguió su duodécima victoria en 15 encuentros y conservó una ventaja de cuatro juegos sobre Obregón, que quedó con registro de 8-7.

Los Yaquis tomaron ventaja de 3-0 en la tercera entrada con un jonrón de Jorge Alfaro, pero los Algodoneros respondieron con dos anotaciones en el cierre de ese episodio, empataron en el cuarto y dieron la vuelta al marcador con un ataque de cuatro carreras en el quinto. Guasave agregó una anotación en el sexto capítulo y otras dos en el octavo para asegurar el triunfo. Por Obregón, Víctor Márquez conectó tres imparables y remolcó dos carreras, mientras Alfaro produjo las otras tres.

En Los Mochis, los Cañeros y los Naranjeros de Hermosillo dividieron honores en una doble cartelera de juegos recortados a siete entradas. En el primero del día, Hermosillo se impuso 7-4 con una ofensiva encabezada por Víctor Mendoza, quien conectó un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada y terminó con tres imparables. Rubén Ibarra agregó un jonrón de dos anotaciones en la quinta, mientras César Salazar y Dylan Jasso dispararon cuadrangulares solitarios. Por los Cañeros, Christopher Escárrega conectó un jonrón de dos carreras y Rainel Rosario produjo otras dos.

En el segundo encuentro, los Cañeros se desquitaron con una victoria de 4-2, gracias a Rodolfo Amador, quien conectó un cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada para darle la vuelta a la pizarra. Isaac Rodríguez impulsó otra anotación en la quinta, mientras cinco lanzadores de Los Mochis limitaron a los Naranjeros a cinco imparables. Por Hermosillo, Nick Solak disparó un jonrón solitario en la tercera entrada. Tras la doble jornada, los Naranjeros quedaron con marca de 10-6 y los Cañeros con registro de 6-10.

En Navojoa, las Águilas de Mexicali derrotaron 6-2 a los Mayos, apoyadas en una sólida apertura de David Reyes, quien lanzó seis entradas y dos tercios en blanco, permitió apenas dos imparables y ponchó a cuatro bateadores. Javier Salazar conectó un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada, mientras Yadir Drake encabezó la ofensiva con tres imparables y dos carreras impulsadas. Mexicali amplió su ventaja con dos anotaciones en la sexta y otras dos en la novena.

En Culiacán, los Tomateros blanquearon 2-0 a los Charros de Jalisco, gracias a un cuadrangular de dos carreras de Rosman Verdugo en la séptima entrada, que rompió el empate sin anotaciones. El abridor Norge Ruiz lanzó seis entradas en blanco, permitió cuatro imparables y ponchó a cuatro bateadores, mientras David Gutiérrez y Sasagi Sánchez completaron la blanqueada sin admitir hits en los últimos tres episodios. Los Tomateros consiguieron la victoria pese a conectar apenas dos imparables, mientras los Charros dejaron ocho corredores en base y batearon de 7-0 con hombres en posición de anotar.

En Mazatlán, los Jaguares de Nayarit remontaron una desventaja de tres carreras para derrotar 8-5 a los Venados, con una ofensiva encabezada por Chávez Young, quien conectó tres imparables, anotó tres veces y remolcó dos carreras. Carlos Sepúlveda disparó un cuadrangular de dos anotaciones en la primera entrada, mientras Albert Fabián produjo otras dos para los Jaguares.

FUENTE: AP