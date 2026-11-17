Guzmán bateó de 6-5 y anotó cuatro veces, mientras que Marmolejos se fue de 5-3 y conectó su quinto jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras en la séptima entrada. Ramón Laureano produjo dos anotaciones y recibió cinco bases por bolas.

Los Toros, que llegaron a tener una ventaja de 9-7 en el sexto episodio, contaron con cuatro imparables de Bryan de la Cruz y tres carreras impulsadas de George Valera, pero no pudieron evitar la remontada del Escogido.

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao derrotaron 9-8 a las Águilas Cibaeñas en 11 entradas, gracias a un elevado de sacrificio de Agustín Ramírez que permitió anotar a Eddinson Paulino la carrera de la victoria. Noelvi Marte conectó un jonrón de tres carreras y Roldy Brito impulsó dos con un doblete durante un ataque de cinco anotaciones en la quinta entrada.

En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales superaron 2-1 a los Tigres del Licey en 10 entradas, con un sencillo del emergente José Tena que llevó al plato a Jorge Mateo. David Villar había puesto adelante a las Estrellas con un jonrón solitario en la cuarta entrada, pero el Licey empató en la novena cuando Emilio Bonifacio anotó tras una base por bolas a Cristhian Adames con las bases llenas.

Los Cangrejeros de Santurce derrotaron 4-3 a los Criollos de Caguas en 10 entradas, gracias a un elevado de sacrificio de Henry Ramos que rompió el empate.

Santurce alcanzó así a los Leones de Ponce en el segundo lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico.

Juan Cruz conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y un doble productor en la sexta para impulsar tres de las cuatro anotaciones de Santurce. Los Criollos empataron 3-3 con sencillos productores de Vimael Machín y Gustavo Meléndez en el sexto episodio, pero los Cangrejeros recuperaron la ventaja en la décima y el relevista Jack Hartman preservó el triunfo al ponchar a Gabriel Cancel con corredores en las esquinas.

En Ponce, los Senadores de San Juan cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer 4-3 a los Leones, con un sencillo de Ramón Rodríguez que impulsó la carrera decisiva en la octava entrada.

Roby Enríquez había empatado el encuentro con un sencillo de dos carreras en la séptima, después de que Jesmuel Valentín conectó un jonrón de dos anotaciones por los Leones. San Juan también puso fin a la racha de cuatro victorias de Ponce.

En Mayagüez, el encuentro entre los Indios y los Gigantes de Carolina fue suspendido por lluvia y reprogramado para el 2 de diciembre.

Magallanes vence al Caracas en entradas extra

Los Navegantes del Magallanes anotaron tres carreras en la décima entrada para derrotar 11-8 a los Leones del Caracas, que habían remontado una desventaja de seis anotaciones y empatado el encuentro con un ataque de tres carreras un inning antes, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Magallanes tomó una ventaja de 8-2 con cinco carreras en la primera entrada, pero Caracas respondió con tres en la séptima y otras tres en la novena para forzar las entradas extra. José Gómez encabezó la ofensiva de los Navegantes con tres imparables, mientras que Rougned Odor, Ángel Reyes y Breyvic Valera impulsaron dos carreras cada uno.

Por los Leones, Víctor Bericoto conectó un jonrón de dos carreras y terminó con tres remolcadas, mientras Lenyn Sosa, Marvin Alcántara y Kenedy Corona también se volaron la barda.

En Caracas, Simón Muzziotti conectó tres imparables, incluido un cuadrangular de dos carreras, y produjo cuatro anotaciones para guiar a los Tiburones de La Guaira a una paliza de 10-2 sobre los Bravos de Margarita. Juniel Querecuto y Alcides Escobar remolcaron dos carreras cada uno, mientras que Gabriel Arias bateó de 5-2 y anotó dos veces.

El abridor Elieser Hernández lanzó seis entradas en blanco, permitió tres imparables y ponchó a cinco bateadores.

En Maracaibo, los Caribes de Anzoátegui derrotaron 12-8 a las Águilas del Zulia en 11 entradas, con un ataque de seis carreras en el último episodio, encabezado por sencillos productores de Jesús Sucre, Orlando Arcia y Herlis Rodríguez.

Por las Águilas destacó Jaison Chourio, prospecto de los Guardianes de Cleveland y hermano menor de Jackson Chourio, estrella de los Cerveceros de Milwaukee, quien conectó un doble y un triple de dos carreras cada uno, para terminar con cuatro impulsadas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP