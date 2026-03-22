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Leonardo Campana, la primera baja de Ecuador en la recta final previo al Mundial

QUITO (AP) — La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció el domingo que dejó fuera de la convocatoria de la selección para los amistosos de los próximos días en Europa, al delantero Leonardo Campana, quien salió lesionado en el último partido del New England Revolution de la MLS.

En un comunicado el organismo señaló que Campana fue separado por “una lesión en el isquiotibial, sufrida durante un partido con su club”, ante lo cual el cuerpo médico de la Tri “realizará un seguimiento permanente de su evolución”.

Añadió que el técnico argentino Sebastián Beccacece, decidió llamar en su lugar a Elías Legendre, un futbolista de apenas 17 años que juega en Francia y es considerado una de las nuevas promesas de Ecuador.

Legendre cumplió todo su proceso de formación en el Stade Rennais, y mantiene un contrato de cuatro años con su equipo, donde en la presente temporada ya ha disputado nueve cotejos oficiales: seis en la Ligue 1 y tres en la Copa de Francia, y en esta última anotó su primer tanto como profesional.

Ecuador se encuentra en la recta final previo al mundial y se apresta a disputar dos cotejos amistosos, el primero con Marruecos en Madrid el próximo 27 de marzo, y el segundo con Holanda, el 31 en Amsterdan, los que permitirán a Beccacece ir perfilando la lista final de convocados.

Durante las eliminatorias Sudamericanas, Ecuador se acreditó la segunda posición y mostró una de las defensas más sólidas del grupo, con cinco tanto encajados, pero también evidenció una delantera que le cuesta convertir. Uno de los referentes de la delantera es el veterano jugador Enner Valencia, que está jugando en México.

El próximo mundial será el quinto de este país sudamericano, y forma parte del Grupo E en el que también están Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

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