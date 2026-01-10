Leonard, Collins y Harden lideran remontada de Clippers 98-92 ante Pistons

Compartir en:









Jaden Ivey (23), base de los Pistons de Detroit, lanza ante John Collins (20), alero de los Clippers de Los Ángeles, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el sábado 10 de enero de 2026, en Detroit. (AP Photo/Ryan Sun) AP

Los Clippers estuvieron detrás por 19 puntos en la primera mitad y 14 en el último cuarto antes de terminar el juego con una racha de 28-8. Detroit perdió el balón 12 veces en el cuarto.

James Harden sumó 19 puntos, siete rebotes y siete asistencias para Los Angeles, que ha ganado nueve de 11.

Los Pistons jugaron sin Cade Cunningham (muñeca), Isaiah Stewart (enfermedad), Tobias Harris (cadera) y Jalen Duren (tobillo). Eso dejó a Detroit sin sus tres máximos anotadores, tres de sus cuatro mejores reboteadores y sus tres mejores bloqueadores de tiros. Cunningham también tiene 321 asistencias, siendo el único jugador que entró en acción el sábado con más de 100.

Duncan Robinson anotó 20 puntos, pero solo hizo un tiro en la segunda mitad. Ron Holland II anotó 16 y Tolu Smith agregó nueve puntos y un récord personal de 14 rebotes.

En la primera mitad, Detroit convirtió 14 pérdidas de balón de Los Angeles en 18 puntos, lo que también ayudó a construir una ventaja de 14-2 en puntos de contraataque.

FUENTE: AP