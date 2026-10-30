León XIV se convierte en el primer papa en votar en una elección general de EEUU

El papa León XIV saluda mientras llega a su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 28 de octubre de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

El Vaticano confirmó el viernes que el pontífice, nacido en Chicago, envió una papeleta por correo en ese estado antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, y mencionó su arraigada convicción en la participación cívica.

León, anteriormente Robert Prevost, “ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos” y lo ha hecho “siempre que ha sido elegible para hacerlo”, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

En el comunicado se indica que también votó mientras vivía en Perú siempre que fue elegible. León vivió en el país sudamericano durante más de 20 años como sacerdote misionero y obispo.

“El Santo Padre manifiesta su convicción en el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, se añade en el documento.

León tiene ciudadanía estadounidense y peruana, y además es jefe de Estado de un país extranjero, la Santa Sede. La ciudad-Estado es una monarquía absoluta sin elecciones políticas.

La ley federal de Estados Unidos permite que los ciudadanos que viven fuera del país, e incluso quienes trabajan para gobiernos extranjeros, voten mediante papeleta de voto ausente. Los estadounidenses que trabajan para gobiernos extranjeros no corren automáticamente el riesgo de perder su ciudadanía estadounidense, aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos señala en su sitio web que puede “revisar activamente” el estatus de ciudadanía de estadounidenses que “sirvan como jefe de Estado extranjero, jefe de gobierno extranjero o ministro de Relaciones Exteriores”.

En esta elección, los votantes de Illinois deciden si el gobernador de ese estado, JB Pritzker, es elegido para un tercer mandato, y también cubren un escaño vacante en el Senado tras el retiro del veterano demócrata católico Dick Durbin. No hay iniciativas estatales en la papeleta de Illinois. El presidente Donald Trump no aparece en la boleta, pero ha hecho una intensa campaña para intentar preservar el control republicano de la Cámara de Representantes y el Senado durante los dos últimos años de su segundo mandato.

El voto de León fue informado primero por el Chicago Sun-Times, que citó al jefe de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, quien dijo que el papa, inscrito en una dirección de New Lenox, solicitó una papeleta por correo el 3 de octubre.

La solicitud se hizo apenas 10 días antes de que el pontífice se sometiera a una cirugía para extirpar un tumor canceroso de su pulmón derecho. León ha ido reanudando lentamente sus actividades en el Vaticano tras recibir el alta hospitalaria el 17 de octubre.

No se sabe cómo devolvió León la papeleta. El hermano mayor del papa, John Prevost, estuvo en Roma esta semana acompañando a feligreses de St. Jude’s, una parroquia dirigida por agustinos en New Lenox, Illinois. El mayor de los Prevost asiste allí a misa, y León dio una charla en la parroquia en 2024 cuando aún era cardenal.

Los votos anteriores de Prevost han sido por demócratas y republicanos

Desde 2000, Robert Prevost ha votado en cinco elecciones primarias, solicitando papeletas demócratas dos veces y republicanas tres veces, según registros en poder de la Junta Electoral del Estado de Illinois.

Los registros no muestran a qué candidatos apoyó. Los votantes de Illinois deben declarar una preferencia partidaria para recibir una papeleta para la elección primaria. No se requiere tal declaración en las elecciones generales.

Mientras estuvo inscrito en el condado de Cook, fuertemente demócrata, Prevost solicitó papeletas de primarias demócratas en 2008 y 2010. Tras mudarse al más conservador condado suburbano de Will, solicitó papeletas de primarias republicanas en 2012, 2014 y 2016.

Los registros también muestran que presentó papeletas en todas las elecciones generales desde 2000, excepto en las de 2020 y 2022.

Choques con Trump

Desde que se convirtió en papa, León ha recibido críticas de Trump por condenar repetidamente la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán y pedir un trato digno para los inmigrantes.

A principios de este año, el mandatario calificó a León de “débil” y cautivo de la “izquierda radical”, lo que dio inicio a un notable intercambio público que dominó el viaje del papa a África en abril.

En respuesta a Trump, el papa declaró a los periodistas rumbo a Argelia: “No tengo miedo del gobierno de Trump ni de alzar la voz sobre el mensaje del Evangelio, que es por lo que trabaja la Iglesia”.

“Seguiré pronunciándome con firmeza contra la guerra, procurando promover la paz, promoviendo el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas”, afirmó.

La disputa pública se ha atenuado en los últimos meses.

“Tratamos de dejar pasar las cosas si hay malentendidos”, comentó esta semana a los periodistas el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, el arzobispo Richard Paul Gallagher, cuando le preguntaron por la disputa de primavera. “Con cualquiera buscaríamos abordarlo y decir: ‘De acuerdo, puede haber un malentendido, sigamos adelante e intentemos reconstruir la confianza y la credibilidad’”.

León y Trump no han hablado por teléfono desde la elección del papa en mayo de 2025. La semana pasada, sin embargo, el pontífice habló con el presidente ruso Vladímir Putin y con su homólogo ucraniano Volodímir Zelenskyy sobre la crisis humanitaria en la ciudad ucraniana de Oleshky.

A la pregunta de por qué Trump y León no han hablado, Gallagher respondió que la Santa Sede ha encontrado un conducto eficaz en el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, y que no había sido necesario elevar ningún asunto a un nivel superior.

“No ha habido la sensación de que existiera la necesidad de un contacto más directo”, dijo Gallagher a la asociación de prensa extranjera.

Un papa que sigue de cerca la política de Estados Unidos

León ha dejado claro en varias ocasiones que sigue de cerca la política local y nacional de Estados Unidos y que no teme intervenir.

Ha pedido repetidamente reflexión y un trato humano para los inmigrantes en su natal Estados Unidos tras la ofensiva del gobierno de Trump y el programa de deportaciones masivas.

Recientemente, León reiteró la enseñanza oficial de la Iglesia al declarar que la pena de muerte es “inadmisible”. Hizo el pronunciamiento en una publicación en redes sociales en el Día Mundial contra la Pena de Muerte, lo que coincidió con el anuncio de Estados Unidos de planes para transmitir en vivo una ejecución por fusilamiento. Posteriormente, esos planes fueron descartados.

En 2025, el papa intervino en un debate sobre el aborto, después de que el cardenal de Chicago Blase Cupich anunciara planes para otorgar al senador Durbin un premio a la trayectoria. Los planes suscitaron objeciones de algunos obispos conservadores de Estados Unidos debido al apoyo del influyente senador demócrata al derecho al aborto. León pidió respeto para ambas partes, pero también señaló la contradicción entre quienes se autodenominan “provida” y, al mismo tiempo, apoyan la pena de muerte.

También en 2025, León dijo estar “muy decepcionado” de que su estado natal de Illinois aprobara una ley que permite la muerte médicamente asistida, condenada por la Iglesia católica.

En una nota en la que comentó la confirmación del voto de León en las elecciones de mitad de mandato, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos instó a los católicos a poner “nuestra fe antes que nuestra política” y a defender la dignidad humana y el bien común.

“Como católicos y estadounidenses, somos bendecidos por poder participar en la vida política y pública de nuestra nación”, afirmó Chieko Noguchi, directora de asuntos públicos de la conferencia. “Al votar, nuestro Santo Padre da el ejemplo que anima a cada ciudadano a ejercer su responsabilidad cívica”.

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La periodista de The Associated Press Holly Meyer en Nashville, Tennessee, contribuyó a este despacho.

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La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo gracias a la colaboración de la AP con The Conversation US, financiada por Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP