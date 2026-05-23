León visita la "Tierra de los fuegos" en Italia mientras familias piden justicia por hijos muertos

Angelo Venturato habla durante una entrevista con The Associated Press junto a fotos de su hija María, que falleció a los 25 años de un cáncer que, según afirma, está relacionado con décadas de contaminación provocada por vertidos ilegales y quema de residuos, vinculados en su mayoría a grupos organizados, en Acerra, en el sur de Italia, el 22 de mayo de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

La visita a la llamada Terra dei Fuochi, o Tierra de los Fuegos, se produce en vísperas del 11mo aniversario de la gran encíclica ecológica del papa Francisco, Laudato Si (Alabado seas), e indica el interés de su sucesor por continuar con la agenda medioambiental del argentino.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos validó el año pasado las quejas de toda una generación de residentes de que el vertido, el enterramiento y la quema de residuos tóxicos por parte de la mafia provocaron un aumento de la tasa de cáncer y otras dolencias en una zona formada por 90 municipios alrededor de Caserta y Nápoles, que abarca a una población de 2,9 millones de personas.

El tribunal determinó que las autoridades italianas sabían desde 1988 de la contaminación tóxica, atribuida a la organización criminal Camorra, que controla la eliminación de residuos, pero no tomaron las medidas necesarias para proteger la vida de los residentes. El fallo vinculante dio a Italia dos años para crear una base de datos sobre los residuos tóxicos y los riesgos para la salud verificados asociados a vivir allí.

El papa visitará la ciudad de Acerra para reunirse con familias que perdieron a parientes jóvenes a causa del cáncer, el costo humano de la contaminación ambiental. El obispo Antonio Di Donna estimó que 150 jóvenes murieron en la ciudad, de unos 58.000 habitantes, en las últimas tres décadas.

“Teníamos muchas ganas de que el papa se reuniera con ellos porque estos niños y jóvenes que han muerto son, a todos los efectos, víctimas de la contaminación ambiental. Hay un vínculo, una correlación entre la contaminación y la incidencia del cáncer”, manifestó Di Donna.

Una de las víctimas es Maria Venturato, quien murió de cáncer en 2016 a los 25 años. Su padre, Angelo, comentó que espera hablar con León para explicarle su realidad, “no por mí… por la próxima generación”.

“Me gustaría darles a estos jóvenes un futuro, así que estoy pidiendo la ayuda del papa para esto. Es decir, le hago un llamado enérgico para que vaya ante quienes tienen poder y diga ‘Miren, sanemos esta tierra de los fuegos’”, apuntó.

Filomena Carolla planea entregarle al papa un libro que contiene recuerdos de la vida de su hija, Tina De Angelis, quien murió de cáncer a los 24 años.

“Solo siento rabia contra las personas que envenenaron el suelo, porque ¿qué tenían que ver nuestros hijos con esto? ¿Qué tenían que ver, siendo tan jóvenes?”, dijo Carolla.

Los planes de Francisco para visitar la zona en 2020 fueron cancelados por la pandemia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP