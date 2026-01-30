Lens retoma el liderato de la Ligue 1 tras vencer a Le Havre

Ruben Aguilar marcó el gol de la victoria con una volea en el tiempo de descuento de la primera mitad. A Adrien Thomasson le anularon un gol en la segunda mitad tras la revisión de video debido a una falta.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
LENS, Francia (AP) — Lens se recuperó de una derrota ante el Marsella al vencer el viernes 1-0 a Le Havre para retomar el liderato de la Ligue 1.
Ruben Aguilar marcó el gol de la victoria con una volea en el tiempo de descuento de la primera mitad. A Adrien Thomasson le anularon un gol en la segunda mitad tras la revisión de video debido a una falta.
El Paris Saint-Germain puede volver a la cima el domingo cuando visite al Estrasburgo.
Le Havre estaba invicto en sus tres partidos anteriores y se mantiene en el 15mo puesto de la tabla.
___
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter