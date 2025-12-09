americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lennart Karl brilla en la victoria 3-1 de Bayern Múnich ante Sporting en la Champions

Lennart Karl, el promisorio centrocampista de 17 años del Bayern Múnich, definió con categoría para continuar su impresionante inicio goleador en la Liga de Campeones y el equipo alemán obtuvo una victoria 3-1 ante el Sporting Lisboa.

Lennart Karl celebra tras anotar el segundo gol del Bayern Múnich en la victoria 3-1 ante Sporting Lisboa en la Liga de Campeones, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matthias Schrader)
Lennart Karl celebra tras anotar el segundo gol del Bayern Múnich en la victoria 3-1 ante Sporting Lisboa en la Liga de Campeones, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Karl firmó su tercer gol en cuatro partidos de su corta trayectoria en la Champions. Lo hizo al controlar con la zurda el pase de Konrad Laimer antes de rematar de volea casi sin ángulo en medio de dos defensores y batir el arquero.

El Bayern le dio la vuelta a un marcador adverso con una ráfaga de tres goles de 12 minutos. El visitante equipo portugués se puso en ventaja a los 54 minutos con el autogol de Joshua Kimmich tras la presión de João Simões en el contragolpe.

Serge Gnabry empató para el Bayern cuando quedó sin marca en un córner a los 65, Karl anotó el segundo a los 69 y el defensor Jonathan Tah decretó el 3-1 definitivo a los 77.

Ampliamente considerado como el mejor talento joven del fútbol alemán esta temporada, Karl se convirtió en el goleador más precoz del Bayern en la Liga de Campeones en octubre en su primer partido como titular en la competición.

Cerca del final, Alphonso Davies salió del banquillo para disputar su primer partido desde marzo tras una grave lesión de rodilla.

También el martes, Olympiacos rompió el cerrojo defensivo de Kairat Almaty para llevarse la victoria 1-0 en su visita a Kazajistán y aumentar sus esperanzas de clasificarse para las etapas eliminatorias. Gelson Martins anotó a los 73 minutos para el equipo griego.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Destacados del día

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter