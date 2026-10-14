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Lena Dunham traerá de vuelta "Girls" con 5 episodios en HBO a una década de su final

LOS ÁNGELES (AP) — “Girls”, la serie que fue la voz de su generación, o al menos una voz de una generación, regresa.

ARCHIVO - Las actrices Zosia Mamet, a la izquierda, Allison Williams, Lena Dunham y Jemima Kirke posan juntas durante el estreno de la sexta y última temporada de la serie Girls, de HBO, en el Alice Tully Hall el 2 de febrero de 2017, en Nueva York.(Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Las actrices Zosia Mamet, a la izquierda, Allison Williams, Lena Dunham y Jemima Kirke posan juntas durante el estreno de la sexta y última temporada de la serie "Girls", de HBO, en el Alice Tully Hall el 2 de febrero de 2017, en Nueva York.(Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) AP

HBO anunció el martes que la creadora y protagonista Lena Dunham y casi todo el elenco principal volverá para una temporada limitada de cinco episodios, una década después de su final.

Dunham, que ahora tiene 40 años, volverá a interpretar a Hannah, su aspirante a escritora y una especie de alter ego, junto con Allison Williams como Marnie, Jemima Kirke como Jessa, Zosia Mamet como Shoshanna y Andrew Rannells como Elijah.

Judd Apatow regresará como productor ejecutivo. El anuncio no menciona el regreso de Adam Driver.

La serie comenzará su producción en 2027, 10 años después del final de la producción, que tuvo seis temporadas entre 2012 y 2017 y fue nominada a 19 premios Emmy, de los cuales ganó dos.

“Siempre dijimos que solo volveríamos a GIRLS si había una historia específica que nos moríamos por contar", dijo Dunham en un comunicado. "He extrañado a estos personajes, pero durante mucho tiempo no lograba imaginarlos en el presente. Luego, justo alrededor de mi cumpleaños número 40, empezaron a hablarme en la ducha. Y, como quizá recuerden, una vez que este quinteto empieza a hablar, es bastante difícil lograr que se callen”.

El regreso figura entre los primeros anuncios de producción realizados por HBO desde que su empresa matriz, Warner Bros. Discovery, fue adquirida por Paramount, propiedad de Skydance.

La serie fue a la vez un referente y un blanco de polémica por su retrato de un grupo de jóvenes mujeres mileniales en Nueva York, con detractores ruidosos que a menudo se hacían oír más que sus muchos seguidores. El cariño por la producción ha experimentado un gran repunte en la década transcurrida desde entonces, especialmente entre espectadores más jóvenes, que la ven como aspiracional, además de inagotablemente citable y digna de memes.

En una de sus frases más repetidas, Hannah, mientras les pide a sus padres que sigan apoyándola, les dice: “Creo que quizá sea la voz de mi generación. O al menos una voz de una generación”.

Dunham ha seguido haciendo cine y televisión: dirigió la película de 2022 “Catherine Called Birdy” ("La vida de Catherine") y co-creó las series “Camping” y “Too Much”, pero nada de eso ha tenido ni de lejos el impacto cultural de “Girls”. Sus apariciones en pantalla se han limitado en su mayoría a pequeños papeles como invitada.

Williams ha tenido varios papeles memorables en el cine, especialmente en películas de terror, entre ellas “Get Out” ("¡Huye!") y dos filmes de “M3GAN”.

Pero, aunque la serie trataba sobre la vida de mujeres jóvenes, el astro de mayor alcance que dio a conocer fue a Driver, quien después protagonizó una trilogía de “Star Wars” y ha sido nominado a dos premios Oscar.

FUENTE: AP

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