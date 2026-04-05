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Leeds vence al West Ham en penales y llega a semifinales de la Copa FA por primera vez desde 1987

LONDRES (AP) — El Leeds desperdició una ventaja de dos goles en el tiempo añadido del complemento, antes de terminar encajando dos goles anulados en la prórroga pero terminó imponiéndose al West Ham en la tanda de penales para alcanzar las semifinales de la Copa FA por primera vez desde 1987.

Dominic Calvert-Lewin celebra con sus compañeros del Leeds tras los penales en los cuartos de final de la Copa FA ante el West Ham el domingo 5 de abril del 2026. (John Walton/PA via AP)
Dominic Calvert-Lewin celebra con sus compañeros del Leeds tras los penales en los cuartos de final de la Copa FA ante el West Ham el domingo 5 de abril del 2026. (John Walton/PA via AP) AP

Mateus Fernandes y Axel Disasi marcaron a los 93 y 96 minutos para que West Ham igualara 2-2 en el Estadio de Londres y forzara la prórroga, en la que no hubo más goles antes de que Leeds ganara la tanda de penales 4-2.

El debutante de West Ham Finlay Herrick atajó el penal de Joel Piroe, pero Leeds terminó imponiéndose con Pascal Struijk al convertir el penal decisivo.

West Ham había sido el equipo más ofensivo en la prórroga, con dos goles anulados por fuera de juego. Herrick, de 20 años, ingresó como suplente de Alphonse Areola, quien abandonó el campo durante la prórroga para recibir tratamiento.

Ao Tanaka y Dominic Calvert-Lewin habían construido previamente una ventaja de 2-0 para Leeds.

Sorteo de semifinales de la Copa FA

Leeds jugará contra Chelsea en las semifinales, en una repetición de la final de la Copa FA de 1970, que Chelsea ganó tras un partido de desempate.

Manchester City y el Southampton, de la segunda división, se enfrentan en la otra semifinal. Los encuentros se disputarán el 25 y 26 de abril en Wembley.

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