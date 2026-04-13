Leeds consigue su primera victoria en la liga en 45 años en Old Trafford al vencer 2-1 al United

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Noah Okafor del Leeds United celebra tras anotar en el encuentro ante el Manchester United en la Liga Premier el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Fue la primera vez que el Leeds ganó un partido de liga en Old Trafford desde 1981 y llevó a que el club de Yorkshire subiera al 16mo puesto en la tabla de 20 equipos.

Manchester se mantuvo tercero, pero desperdició la oportunidad de despegarse del Aston Villa, con el que está empatado en puntos.

Leeds comenzó con ímpetu y casi marcó en el segundo minuto, pero Senne Lammers realizó una excelente atajada a quemarropa ante Dominic Calvert-Lewin.

Sin embargo, su presión dio frutos dos minutos después, cuando Okafor definió con clase de interior después de que todos fallaran al intentar conectar el centro profundo de Jayden Bogle desde la derecha.

Leeds pasó por encima de United durante la primera media hora y el segundo tanto llegó a los 29 minutos después de que el balón fue despejado a medias hacia Okafor, cuyo remate de primera desde fuera del área se desvió levemente mientras pasaba junto a Lammers y se colaba en el ángulo más lejano.

El entrenador interino de United, Michael Carrick, no había perdido ningún partido en casa desde que reemplazó a Rubem Amorim a mediados de enero, y su tarea se complicó aún más a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Lisandro Martínez fue expulsado por tirarle del cabello a Calvert-Lewin.

Sin embargo, con 10 hombres siguieron insistiendo en un duelo vibrante de ida y vuelta y descontaron al 68, cuando Casemiro conectó un cabezazo potente que superó a Karl Darlow tras un centro de Ruben Fernandes. Ambos equipos tuvieron más ocasiones en unos emocionantes últimos 20 minutos. Al United le sacaron dos remates sobre la línea de gol y Leeds no supo aprovechar sus frecuentes contraataques, pero ninguno volvió a encontrar la red. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP