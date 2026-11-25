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LeBron James, de los 76ers de Filadelfia, festeja tras atinar un triple ante el Heat de Miami, el miércoles 25 de noviembre de 2026 (AP Foto/Chris Szagola) AP

Giannis Antetokounmpo totalizó 32 puntos y 14 rebotes por Miami, y Davion Mitchell anotó 20 unidades.

Los 76ers jugaron un segundo partido consecutivo sin Joel Embiid (enfermedad), y se determinó que Jaylen Brown no volvería tras la primera mitad por rigidez en el isquiotibial izquierdo.

Brown se perdió dos partidos la semana pasada por la lesión y se resintió al final del segundo cuarto. Brown, que anotó seis puntos, se llevó la mano al muslo izquierdo, se retiró del partido por su cuenta y caminó directamente al vestuario.

James lo hizo todo en su ausencia.

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, dirigió a James cuando el Heat ganó campeonatos consecutivos de la NBA en 2012 y 2013. Spoelstra dijo sobre James antes del partido: “el Padre Tiempo siempre gana. Pero ahora mismo, él le está haciendo la vida imposible al Padre Tiempo”.

James, quien cumple 42 años el 30 de diciembre, se creció ante Miami en la primera mitad, cuando anotó 14 puntos consecutivos que les dieron a los 76ers una ventaja de 47-39 e hicieron que el público estallara en una auténtica locura.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP