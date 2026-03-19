LeBron James en duda ante el Heat mientras se acerca al récord NBA de partidos jugados

El astro de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, realiza una clavada contra los Rockets de Houston durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip) AP

Los Lakers informaron que James está lidiando con artritis en el pie izquierdo. También están en duda: Luka Doncic (dolor en la cadera derecha) y Austin Reaves (contusión en el antebrazo derecho).

Esos tres jugadores se combinaron para 84 puntos en la victoria de los Lakers por 124-116 en Houston la noche del miércoles. Los Lakers volaron a Miami después de ese partido y aterrizaron a las 3:59 de la mañana, más tarde de lo que la mayoría de los equipos llega a su siguiente ciudad cuando afronta partidos en noches consecutivas.

James encestó 13 de 14 tiros de campo en la victoria, igualando la mejor actuación de tiro de su carrera en la NBA. Fue el partido de temporada regular número 1.610 de su carrera, uno menos que la marca histórica de Parish.

James golpeó su codo derecho contra la cancha en los minutos finales de la victoria del miércoles, permaneció en el suelo brevemente y hizo una mueca de dolor evidente. Le dijo a ESPN en la entrevista televisada a pie de cancha después del partido que esperaba jugar el jueves en Miami, una ciudad a la que llamó hogar durante cuatro temporadas, en las que ganó los dos primeros de sus cuatro campeonatos de la NBA.

Parish —quien ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto en 2003— ha sido el líder en solitario en partidos jugados en su carrera desde el 6 de abril de 1996. Esa noche disputó el partido número 1.561, rompiendo el empate con Kareem Abdul-Jabbar por el primer puesto histórico.

Parish terminó jugando 50 partidos más de temporada regular y luego se retiró tras la temporada 1996-97. Comenzó su carrera en la NBA con Golden State, después pasó más de una década con Boston antes de cerrar su trayectoria de 21 temporadas con Charlotte y Chicago.

“Ningún jugador merece más romper ese récord de Ironman, ese récord de 1.611 partidos jugados, que LeBron. Se lo merece, en mi opinión”, señaló Parish a Sirius NBA Radio a principios de esta semana.

La marca de partidos jugados será otra entrada en la larga lista de récords de la NBA de James, quien ya ocupa el primer lugar histórico de la liga en varias categorías, incluidas puntos anotados, minutos jugados, tiros de campo encestados y tiros de campo intentados.

También es el poseedor del récord de la NBA con 23 temporadas disputadas, 22 selecciones al Juego de Estrellas y 21 selecciones al equipo All-NBA.

Si no juega el jueves, la próxima oportunidad de James para igualar la marca sería el sábado en Orlando.

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FUENTE: AP