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El delantero de los 76ers de Filadelfia, LeBron James (23), le hace una señal a un compañero contra los Pistons de Detroit en la segunda mitad de un partido de básquetbol de la NBA en Detroit, el miércoles 4 de noviembre de 2026. (Foto AP/Paul Sancya) AP

En una demanda presentada en un tribunal federal de distrito en Nueva York, los abogados de James calificaron como “una táctica deliberada y de mala fe” el uso de la fama, la imagen y el apodo del jugador para promocionar “un producto nuevo y desconocido”.

La querella pide al tribunal que impida a los creadores usar el nombre de la estrella de los Philadelphia 76ers, que entreguen cualquier dinero que ya hayan ganado y que conceda indemnizaciones —incluido el valor justo de mercado por el uso de su nombre, así como daños punitivos.

“A los demandados no les importó haber incurrido en una conducta ilegal para ganar notoriedad para su aplicación, antes desconocida”, señala la demanda. “Crearon intencionalmente la falsa impresión de que el Sr. James respaldaba y estaba afiliado a su aplicación Bron, en un esfuerzo por impulsar las descargas y las suscripciones de pago”.

Los mensajes enviados por The Associated Press a través del sitio web de la aplicación y a direcciones de correo electrónico de sus fundadores para solicitar comentarios no recibieron respuesta de inmediato el martes.

El desarrollador de la aplicación, PlayVision Inc., tiene su sede en California. Fue lanzada por el director ejecutivo Anish Gupta y el director de tecnología Marc Zoghby en 2025, con el respaldo de la aceleradora de startups Y Combinator, como un programa que usaría inteligencia artificial para analizar videos de partidos y entrenamientos para equipos deportivos y aficionados.

Este año, la empresa lanzó su aplicación “Bron”, que, según afirma, no acepta apuestas directas, pero cobra una cuota de suscripción por servicios como el seguimiento de apuestas y la comparación de cuotas. Este mes inició una campaña de mercadotecnia que incluía la imagen de una persona parecida a James —hasta en sus tatuajes, su voz y la camiseta número 23— sentada en un vestuario y desplazándose por la aplicación.

Los abogados de James enviaron una carta de cese y desistimiento, según informó previamente Front Office Sports. La empresa retiró el anuncio, pero no antes de que hubiera sido republicado y visto alrededor de 1 millón de veces, indicó la demanda. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP