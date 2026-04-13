LeBron James debe cargar a Lakers ante la ausencia de Doncic y Reaves rumbo a los playoffs

LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, lleva el balón entre Ace Bailey, izquierda, y Cody Williams, del Jazz de Utah, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA el domingo 12 de abril de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea) AP

Después de tantas temporadas en las que James cargó valientemente a equipos por lo demás comunes hacia logros extraordinarios, el máximo anotador en la historia de la NBA ni siquiera fue el punto focal de los Lakers de Los Ángeles este año. En el tramo final de su primera temporada completa junto a Luka Doncic, James, de 41 años, se convirtió en una especie de jugador de apoyo, mientras Doncic impulsaba la ofensiva de los Lakers y la estrella emergente Austin Reaves prosperaba.

Esta dinámica funcionó de maravilla mientras los Lakers protagonizaban una racha de 16-2 durante marzo, ganaban la División del Pacífico y llevaban a muchos a preguntarse si esta primavera podrían siquiera representar un reto a Oklahoma City o San Antonio.

Y entonces Doncic (isquiotibiales) y Reaves (oblicuo) cayeron ambos con lesiones importantes en el primer partido de los Lakers en abril, lesiones que probablemente los dejarán fuera varias semanas.

Así de rápido, James vuelve a estar solo bajo los reflectores este mes, con las tenues esperanzas de postemporada de los Lakers apoyadas en un veterano con 23 años a cuestas en la NBA que ya lo ha hecho todo.

Cuando los Lakers reciban a los Rockets de Houston en su debut de playoffs el sábado por la noche, James intentará otra hazaña improbable más en una carrera llena de ellas: mantener con vida a los Lakers el tiempo suficiente para que Doncic y Reaves regresen.

“He tenido que volver a conectar con un rol al que he estado acostumbrado en el pasado, pero obviamente no era lo que fue este año. Las circunstancias me han puesto de vuelta aquí, y solo estoy tratando de alimentarme de mis compañeros (mientras) ellos se alimentan de mí. Trato de hacer que las cosas sucedan para que podamos seguir a flote”, dijo James.

En efecto, este sería un desafío intimidante para casi cualquier jugador excepto James. Después de que sumó 26 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes mientras los Lakers vencían a Golden State la semana pasada, le preguntaron qué necesita su equipo de él sin sus dos máximos anotadores.

“Todo. Así que nada cambia para mí. Solo volver a las viejas maneras”, respondió James.

James ha pasado la mayor parte de su vida en el baloncesto elevando a los jugadores a su alrededor. Incluso después de que dejó Cleveland por primera vez para aliviar esa carga al formar el super-equipo del Heat de Miami, volvió a casa cuatro años después y pasó cuatro temporadas más llevando a los Cavaliers a cuatro Finales de la NBA consecutivas contra Golden State —de manera más célebre, estirando la serie de 2015 a seis partidos sin Kyrie Irving ni Kevin Love, y luego liderando la épica remontada de Cleveland desde un 3-1 en contra para ganar el título de 2016.

En el presente, los Lakers se dan cuenta de que su prometedora temporada probablemente ha sido saboteada por lesiones desafortunadas. Doncic, quien lideró la NBA en puntos, ha viajado a España con la esperanza de encontrar alguna vía médica para volver a la duela antes, mientras que Reaves casi con seguridad estará fuera al menos durante la primera ronda.

Pero con James en su alineación, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, siempre sentirá que tienen una oportunidad.

“Vamos a necesitar que facilite, y vamos a necesitar que anote. Vamos a necesitar que defienda y capture rebotes. Creo que reconoce la tarea que tiene por delante, y está muy concentrado. Ha jugado muy bien”, manifestó Redick.

Las tres estrellas de los Lakers han tenido problemas de lesiones esta temporada, y solo recientemente tuvieron un tiempo de juego amplio juntos. James se perdió el campamento de entrenamiento y los primeros 14 partidos de la temporada regular el otoño pasado después de desarrollar ciática, y aun así ha jugado en 60 de los siguientes 68 partidos con Los Ángeles, incluidos cinco tramos de partidos en noches consecutivas.

“No tuvo una buena temporada, no una gran temporada: tuvo una temporada extraordinaria, considerando todo. Si quitas el hecho de que está en su año 23 y que tiene 41 años, tuvo una temporada extraordinaria. El hecho de que esas cosas sean reales, y lo son mucho en términos de la gestión del día a día, es increíble lo que hizo este año”, resaltó Redick.

Los números de James reflejan solo leves concesiones a su edad y a su menor carga de trabajo detrás de Doncic y Reaves: sus 20,9 puntos por partido fueron su cifra más baja desde su año de novato en 2003-04, mientras que sus 33,2 minutos por partido fueron el registro más bajo de su carrera.

Sin embargo, cuando está bajo los reflectores, James todavía responde con una frecuencia notable. Cerró la temporada regular promediando 24,0 puntos, 9,7 asistencias, 6,0 rebotes y 3,0 robos en tres victorias de los Lakers para asegurar la ventaja de local en la primera ronda.

Nombraron a James jugador de la semana de la Conferencia Oeste el lunes por 70ma vez —más que cualquier otros dos jugadores en la historia de la NBA combinados.

“Solo trato de exprimir todo el jugo que pueda, hasta que para mí quede tan seco como pueda quedar. Se me ha dado la oportunidad de jugar el deporte que amo, y he tratado de hacerlo a un alto nivel, y he intentado comprometerme con ello, y el juego me ha devuelto”, expresó James.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP