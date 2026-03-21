LeBron James bate récord NBA de partidos jugados y Kennard anota triple ganador ante Magic

El alero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James (23), anota en una volcada en contraataque durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Magic de Orlando, el sábado 21 de marzo de 2026, en Orlando, Florida. (Foto AP/Phelan M. Ebenhack) AP

Luka Doncic anotó 33 puntos en la novena victoria consecutiva de los Lakers, pero recibió su 16.ª falta técnica, lo que conlleva una suspensión automática de un partido por parte de la liga si no se revoca.

Paolo Banchero, quien encabezó a siete jugadores del Magic en dobles dígitos con 16 puntos, bloqueó un tiro de James y el balón salió fuera con 4,7 segundos restantes. Tras una revisión de repetición, se determinó que el balón no había rebotado en el pie de James antes de salir, y Los Angeles mantuvo la posesión. Eso preparó el pase de Marcus Smart a Kennard para el tiro ganador.