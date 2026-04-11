americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

LeBron James anota 28 y guía a Lakers a paliza de 101-73 ante Suns para asegurar ventaja de locales

LOS ÁNGELES (AP) — LeBron James anotó 28 puntos, repartió 12 asistencias y capturó seis rebotes, y los Lakers de Los Ángeles, aun mermados por las bajas, aseguraron la ventaja de locales en la primera ronda de los playoffs al apabullar el viernes 101-73 a los Suns de Phoenix.

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, reacciona tras una volcada ante los Suns de Phoenix en el encuentro del viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Jessie Alcheh)
LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, reacciona tras una volcada ante los Suns de Phoenix en el encuentro del viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

Luke Kennard sumó 19 puntos y Rui Hachimura agregó 13 por los Lakers, que serán el tercer o el cuarto preclasificado en la Conferencia Oeste pese a cerrar la temporada regular sin las estrellas lesionadas Luka Doncic y Austin Reaves.

Los Ángeles (52-29) está a un juego de Denver, que es tercero (53-28), cuando resta un duelo por disputar, pero Los Ángeles tiene el criterio de desempate a su favor sobre los Nuggets.

Los Lakers lograron su segunda victoria consecutiva y la 15ta en 19 partidos con una actuación de época de James, de 41 años, quien no mostró señales de cansancio en la segunda noche de una serie de partidos en noches consecutivas en la que anotó 54 puntos con 63,6% de efectividad en tiros de campo (21 de 33).

James también registró la asistencia número 12.000 de su carrera en la primera mitad, y se convirtió apenas en el cuarto jugador de la NBA en alcanzar esa marca.

El máximo anotador en la historia de la NBA acumuló 14 puntos en el primer cuarto, y añadió seis unidades y siete asistencias en la segunda mitad mientras se aseguraba de que la ventaja de los Lakers se mantuviera firme.

Dillon Brooks anotó 12 puntos por los Suns, que son séptimos en la clasificación del Oeste y tienen asegurado el primer puesto en el minitorneo de play-in.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Global Air deberá pagar 1.5 millones de dólares por cada familia tras tragedia aérea en Cuba

Global Air deberá pagar 1.5 millones de dólares por cada familia tras tragedia aérea en Cuba

Kamala Harris, exvicepresidenta y candidata presidencial en 2024, llega a la Convención de la National Action Network (NAN) en Nueva York, el viernes 10 de abril de 2026. (AP Foto/Angelina Katsanis)

“Lo estoy pensando”, dice Kamala Harris sobre candidatura presidencial en 2028

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Un cartón de huevos en un supermercado en Windham, Maine el 27 de enero del 2025. (AP foto/Robert F. Bukaty)

Inflación sube a 3,3% en EEUU por crisis en Irán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter