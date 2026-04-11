LeBron James anota 28 y guía a Lakers a paliza de 101-73 ante Suns para asegurar ventaja de locales

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LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, reacciona tras una volcada ante los Suns de Phoenix en el encuentro del viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

Luke Kennard sumó 19 puntos y Rui Hachimura agregó 13 por los Lakers, que serán el tercer o el cuarto preclasificado en la Conferencia Oeste pese a cerrar la temporada regular sin las estrellas lesionadas Luka Doncic y Austin Reaves.

Los Ángeles (52-29) está a un juego de Denver, que es tercero (53-28), cuando resta un duelo por disputar, pero Los Ángeles tiene el criterio de desempate a su favor sobre los Nuggets.

Los Lakers lograron su segunda victoria consecutiva y la 15ta en 19 partidos con una actuación de época de James, de 41 años, quien no mostró señales de cansancio en la segunda noche de una serie de partidos en noches consecutivas en la que anotó 54 puntos con 63,6% de efectividad en tiros de campo (21 de 33).

James también registró la asistencia número 12.000 de su carrera en la primera mitad, y se convirtió apenas en el cuarto jugador de la NBA en alcanzar esa marca.

El máximo anotador en la historia de la NBA acumuló 14 puntos en el primer cuarto, y añadió seis unidades y siete asistencias en la segunda mitad mientras se aseguraba de que la ventaja de los Lakers se mantuviera firme.

Dillon Brooks anotó 12 puntos por los Suns, que son séptimos en la clasificación del Oeste y tienen asegurado el primer puesto en el minitorneo de play-in.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP