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LeBron James anota 26 puntos y da 11 asistencias; Lakers vencen 119-103 a Warriors carentes de Curry

SAN FRANCISCO (AP) — LeBron James anotó 26 puntos, repartió 11 asistencias y capturó ocho rebotes, pero no pudo enfrentar a su rival y amigo Stephen Curry en el duelo que los Lakers de Los Ángeles ganaron el jueves 119-103 a los Warriors de Golden State.

LeBron James, alero de los Lakers de Los Ángeles, avanza a la cesta en el encuentro del jueves 9 de abril de 2026, ante los Warriors de Golden State (AP Foto/Jeff Chiu)
LeBron James, alero de los Lakers de Los Ángeles, avanza a la cesta en el encuentro del jueves 9 de abril de 2026, ante los Warriors de Golden State (AP Foto/Jeff Chiu) AP

James encestó 11 de 17 tiros y convirtió tres triples. Salió brevemente después de que pareció lastimarse una mano al bloquear un tiro de Pat Spencer cuando quedaban 6:05 minutos del tercer cuarto.

Tras 23 campañas en la liga y a los 41 años, el futuro de James es incierto. Tiene tres años más que Curry, quien se quedó fuera del primero de dos partidos consecutivos, uno en casa y otro fuera.

El duelo James-Curry siempre genera gran expectativa. Y éste fue el último partido programado de Golden State en el Chase Center, dado que el equipo saldrá de gira para el torneo de play-in como el décimo preclasificado de la Conferencia Oeste.

Curry había disputado los dos partidos anteriores en su regreso tras una ausencia de 27 duelos que se extendió por más de dos meses debido a una lesión en la rodilla derecha. Los Warriors no estaban listos para arriesgarse a que jugara en noches consecutivas.

Brandin Podziemski y Nate Williams anotaron 17 puntos cada uno por Golden State, que utilizó su 41ª alineación titular distinta en la temporada y se quedó con 10 jugadores sanos. El pívot Charles Bassey, recién contratado, sumó 12 puntos y 13 rebotes para su segundo doble-doble consecutivo, mientras que Spencer aportó 12 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes.

El entrenador Steve Kerr esperaba recibir refuerzos el viernes en Sacramento, con la previsión de que los jueguen dos hombres altos, el dominicano Al Horford y el letón Kristaps Porzingis.

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