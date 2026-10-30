LeBron James anota 20 puntos y ayuda a que 76ers venzan a Knicks por 98-93

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LeBron James, de los 76ers de Filadelfia, arroja polvo de tiza antes de un partido ante los Knicks de Nueva York, el viernes 30 de octubre de 2026 (AP Foto/Chris Szagola) AP

Tyrese Maxey sumó 27 puntos para conducir a los Sixers al triunfo en un partido de la fase de grupos de la Copa NBA.

Ante otra arena repleta en Filadelfia, con un animado ambiente semejante al de playoffs, Jalen Brunson encestó un triple para poner el marcador 90-89 con 1:32 por jugar, lo que provocó el primer gran estallido de júbilo de los aficionados de los Knicks que hicieron el viaje.

James coronó luego su mejor partido de la temporada con la canasta que puso a su equipo al frente con 1:10 minutos restantes, y V.J. Edgecombe clavó un triple de seguridad para una ventaja de cuatro puntos.

El triunfo fue sentenciado por James, quien empujó el balón hacia el aro y estuvo cerca de lograr un triple-doble, con nueve rebotes y ocho asistencias.

Los Sixers ya están 2-0 esta temporada contra los Knicks, campeones de la NBA, después de vencerlos en Nueva York en la noche inaugural, en el debut de James.

Brunson, quien pareció torcerse un tobillo en los minutos finales, anotó 24 puntos y el dominicano Karl-Anthony Towns aportó 22 por los Knicks.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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