Le Pen dice que no se postulará en 2027 si se le ordena usar una tobillera electrónica

La política francesa Marine Le Pen llega a una reunión del grupo Patriotas por Europa, antes de una cumbre de la UE, en Bruselas, el 18 de junio de 2026. (AP Foto/Marius Burgelman) AP

Le Pen, de 57 años, recurrió un fallo de marzo de 2025 que la declaraba a ella y a otros miembros de su partido, Agrupación Nacional, culpables de malversación de fondos del Parlamento Europeo para la contratación de asistentes entre 2004 y 2016 que, presuntamente, trabajaban para la formación en lugar de realizar tareas parlamentarias.

Si vuelve a ser condenada, podría ser inhabilitada para ocupar cargos electos o que se vea obligada a llevar un dispositivo electrónico —o ambas cosas—, entre otras opciones.

“Si puedo ser candidata, seré candidata, siempre que pueda hacer campaña”, manifestó Le Pen en una entrevista con la televisora LCI el miércoles por la noche. “Porque si se me permite ser candidata, pero, en la práctica, se me impide hacer campaña libremente, entonces entenderán que eso no sería posible”.

Preguntada específicamente sobre si una pulsera electrónica sería el principal obstáculo, respondió: “Bueno, por supuesto. No puedo depender de un juez para que me autorice a ir a celebrar un mitin de campaña... o a visitar un mercado”.

Le Pen ha negado las acusaciones de que estuviera al frente de un sistema fraudulento destinado a desviar fondos de la Unión Europea.

Francia celebrará la primera vuelta de sus próximas elecciones presidenciales el 18 de abril del próximo año, con una segunda vuelta prevista para el 2 de mayo.

En marzo de 2025, un tribunal de París dictaminó que Le Pen estaba en el centro de “un sistema fraudulento” que su partido utilizó para desviar fondos de la Eurocámara por valor de 2,9 millones de euros (3,4 millones de dólares). Se le impuso una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos electos y dos años de arresto domiciliario con una pulsera electrónica.

“Si no puedo ser candidata, utilizaré todas las vías de apelación disponibles”, afirmó Le Pen. Podría acudir al Tribunal de Casación, que no juzga los hechos, sino que verifica si las cortes y las cortes de apelación han respetado la ley. El Tribunal de Casación podría tardar unos seis meses en examinar el caso y emitir un veredicto.

Si se le permite postularse, se considera que Le Pen es una de las principales aspirantes a suceder al centrista Emmanuel Macron como presidente. Si no, probablemente su puesto lo ocuparía su protegido, Jordan Bardella, de 30 años.

Preguntada por sus diferencias, Le Pen dijo que ella es la candidata natural de su sector tras tres intentos presidenciales previas.

“Somos complementarios. Creo que tengo cierta experiencia, pero Jordan tiene un dinamismo absolutamente increíble; tiene la fuerza y la energía de su juventud”, apuntó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP