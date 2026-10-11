Lazio vuela alto en la Serie A y el Freiburg lidera la Bundesliga

Nuno Tavares de la Lazio celebra tras anotar en el encuentro ante el Monza en la Serie A el domingo 11 de octubre del 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) AP

Freiburg pasó a liderar la Bundesliga con una victoria 2-1 sobre Schalke, mientras que Rennes recortó distancias en la liga francesa al derrotar 4-1 al colista Auxerre.

La Lazio retomó el nivel que había mostrado antes del parón internacional, pero el partido fue más complicado de lo que debía ante un Monza que se quedó con 10 hombres y que se hunde cerca del fondo de la tabla.

Nuno Tavares y Gustav Isaksen pusieron arriba a Lazio 2-0 arriba después de 23 minutos, y la situación empeoró para Monza cuando Lorenzo Lucchesi vio la tarjeta roja directa al 35 por derribar a Tijjani Noslin cuando el atacante de la Lazio se iba solo hacia el arco.

Sin embargo, Saba Goglichidze descontó para Monza justo al inicio del segundo tiempo, y el equipo visitante tuvo varias ocasiones para empatar antes de que Andrea Pinamonti sentenciara el encuentro en los minutos finales.

La Lazio se mantiene como colíder en puntos junto al campeón defensor Inter de Milán, que venció el sábado 3-0 al Parma. La Roma quedó a dos puntos.

Aun así, fue un buen resultado para la Roma, que tuvo que disputar la mayor parte del segundo tiempo con 10 jugadores y resistir un asedio después de que Donyell Malen fuera expulsado por una entrada peligrosa en el minuto 53.

AC Milan empató 1-1 con Sassuolo.

Gladbach sigue sin puntos en la Bundesliga

Un cambio de entrenador no ha tenido un efecto inmediato en el Borussia Mönchengladbach, que sigue en el último lugar de la Bundesliga y con cero puntos tras perder 2-1 en Colonia.

Alexander Blessin reemplazó al destituido Eugen Polanski al inicio del parón internacional, pero en su debut el equipo encajó su quinta derrota consecutiva.

Freiburg aprovechó los empates de Borussia Dortmund y Bayern Múnich para colocarse líder, al llevarse el triunfo ante Schalke con un gol tardío pese a quedarse sin Yuito Suzuki, expulsado por una segunda tarjeta amarilla al 64.

Está por encima de Dortmund por diferencia de goles y tiene dos puntos más que Bayern.

Un Betis dominante se mantiene tercero en La Liga

Real Betis es tercero, igualado con Atlético de Madrid y a cinco puntos de Barcelona, tras una contundente victoria 5-2 sobre Osasuna.

Real Sociedad estuvo cerca de desperdiciar una ventaja de tres goles y se quedó con 10 hombres, pero resistió para vencer 3-2 a Deportivo La Coruña.

Dia firma un doblete en Francia

Rennes aprovechó que sus rivales dejaron puntos este fin de semana para subir al tercer puesto de la liga francesa, igualado con el segundo Lille y a solo un punto de Mónaco.

Un doblete de Boulaye Dia en el tiempo añadido le dio más brillo al marcador.

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FUENTE: AP