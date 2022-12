Lasso "se envalentona" y admite interés por segundo mandato

Pese a que aún no cumple ni la mitad de su período (2021-2025), el jefe de Estado dijo que al estar Washington “uno se envalentona”. Lleva un año y siete meses en el cargo y aludió en EEUU que no va a “escabullir esa responsabilidad de continuar un mandato para seguir en materia económica con políticas de cosas que requiere el Ecuador”.

Lasso atribuyó la situación a la influencia de bandas del crimen organizado de México y Brasil que están vinculadas con organizaciones delictivas internas y pidió el apoyo internacional para luchar contra el crimen transnacional. Reveló que antes de su viaje a Washington recibió la llamada del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien “me pidió que trabajemos juntos” en el control de la frontera. Días atrás, Lasso y Petro acordaron a través de las redes sociales colaborar en ese aspecto.

En el tema migratorio, destacó que unos 500.000 venezolanos, que representan un 3% de la población ecuatoriana, se encuentran en Ecuador, de los cuales 140.000 han sido regularizados.

El gobernante ecuatoriano cumple su segundo día de visita oficial a Estados Unidos, donde la víspera se reunió con su homólogo Joe Biden y abordaron temas de cooperación en seguridad, comercio, migración, entre otros.

Para el ex subsecretario de Relaciones Internacionales y docente de derecho internacional, Carlos Estarellas, la visita del mandatario ecuatoriano a Estados Unidos es “sumamente importante” debido a que los temas que se abordan son “trascendentales”, sobre todo en materia de seguridad, cuando Ecuador enfrenta una crisis y ataque del narcotráfico, dijo a The Associated Press. Solicitar apoyo en un mundo globalizado no “merma soberanía”, agregó.

Está previsto que Lasso se reúna con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, antes de terminar su visita y retornar el miércoles a Ecuador.

