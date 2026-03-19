Las solicitudes del seguro por desempleo en EEUU bajan a 205.000

Aviso de vacantes de empleo en una tienda minorista en Vernon Hills, Illinois, el 13 de noviembre de 2021. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

La cantidad de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo en la semana que terminó el 14 de marzo disminuyó en 8.000 respecto de la semana anterior, hasta 205.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Es una cifra inferior a las 215.000 nuevas solicitudes que esperaban los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Este indicador se considera un reflejo indirecto de los despidos en Estados Unidos y se acerca a un termómetro casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Aunque los despidos semanales se han mantenido en un rango saludable, en su mayoría entre 200.000 y 250.000 durante los últimos años, varias empresas importantes han anunciado recortes recientemente, entre ellas Morgan Stanley, Block, UPS y Amazon.

A principios de este mes, el Departamento de Trabajo informó que los empleadores en Estados Unidos recortaron 92.000 puestos de trabajo en febrero, una señal de que el mercado laboral sigue bajo presión. También se recortaron 69.000 empleos de las nóminas de diciembre y enero, lo que elevó la tasa de desempleo a 4,4%.

El panorama laboral sorprendentemente débil de febrero se suma a la incertidumbre económica por la guerra con Irán, que ha provocado que los precios del petróleo se disparen más de un 40% y ha cargado a empresas y consumidores con costos más altos.

Esto ocurre en un momento en que la inflación ya era relativamente alta en Estados Unidos.

La semana pasada, el Departamento de Comercio informó que el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el gasto en consumo personal o PCE, subió 2,8% en enero en comparación con un año antes. Eso está por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal y es la señal más reciente de que los precios se mantenían persistentemente elevados incluso antes de que la guerra con Irán provocara aumentos en los costos del petróleo y el gas.

Esa inflación persistente, combinada con las incertidumbres derivadas del conflicto en Oriente Medio, llevó a la Reserva Federal a mantener sin cambios su tasa de referencia el miércoles.

“Lo que realmente quiero enfatizar es que nadie lo sabe”, dijo Jerome Powell al referirse al impacto de la guerra con Irán. “Los efectos económicos podrían ser mayores, podrían ser menores, podrían ser mucho menores, podrían ser mucho mayores. Simplemente no lo sabemos”.

Powell señaló que el banco central necesitaría ver más avances en la caída de los precios de los bienes, a medida que se desvanece el impacto de los aranceles, antes de recortar más las tasas. Las tasas de interés más bajas tienden a alimentar la inflación.

Por ahora, el mercado laboral en Estados Unidos parece estancado en lo que los economistas llaman un estado de “poca contratación, pocos despidos”, que ha mantenido la tasa de desempleo en niveles históricamente bajos, pero ha dejado a quienes están sin trabajo con dificultades para encontrar un nuevo empleo.

Los datos del último año han revelado, en términos generales, un mercado laboral en el que la contratación se ha desacelerado claramente, lastrada por la incertidumbre avivada por los aranceles del presidente Donald Trump y por los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Reserva Federal impulsó en 2022 y 2023 para contener un repunte de la inflación provocado por la pandemia.

El informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de subsidio por desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semana a semana, bajó en 750, hasta 210.750.

El número total de estadounidenses que recibieron prestaciones por desempleo en la semana anterior, que terminó el 7 de marzo, aumentó en 10.000, hasta 1,86 millones, informó el gobierno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP