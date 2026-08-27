americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Las solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU bajan a 203.000

WASHINGTON (AP) — El número de personas que solicitaron el seguro por desempleo en Estados Unidos disminuyó la semana pasada y se mantuvo en mínimos históricos, ya que los despidos son poco frecuentes y la mayoría de los estadounidenses goza de seguridad laboral.

Las solicitudes bajaron a 203.000 la semana pasada desde una cifra revisada de 207.000 la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que suaviza las fluctuaciones semanales, subió levemente a 205.500.

Este dato es un indicador indirecto de los despidos, y los economistas las siguen de cerca porque pueden ofrecer pistas tempranas sobre hacia dónde se dirige el mercado laboral. Durante el último año, las solicitudes se han mantenido en su mayoría en un rango históricamente bajo de 200.000 a 230.000 por semana.

La economía y el mercado laboral de Estados Unidos han demostrado resiliencia frente a los altos precios de la gasolina provocados por los combates con Irán. La tasa de desempleo en Estados Unidos es baja, de 4,1%. Esto se debe en parte a que la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración y las jubilaciones de los baby boomers implican que menos personas compiten por los empleos: más de 1,3 millones de personas han salido de la fuerza laboral de Estados Unidos durante el último año.

Las empresas, marcadas por la inesperada escasez de trabajadores que siguió al fin de los confinamientos por COVID-19, se muestran reacias a prescindir de personal. Pero tampoco están contratando mucho. Por eso, los tiempos son difíciles para los estadounidenses que buscan ingresar al mercado laboral y para quienes perdieron su empleo y buscan uno nuevo. Los economistas describen un mercado laboral de “no contratar, no despedir”.

En lo que va del año, los empleadores —empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales— han sumado un promedio de 61.000 empleos al mes. Eso supone una mejora frente a los 9.700 que promediaron el año pasado —la contratación más débil fuera de una recesión desde 2002—, cuando los efectos persistentes de las altas tasas de interés y las erráticas políticas comerciales de Trump desalentaron a las empresas a contratar.

Cuando el Departamento de Trabajo publique el informe de empleo de agosto la próxima semana, se espera que muestre que los empleadores añadieron otros 65.000 puestos de trabajo, según una encuesta de la firma de datos FactSet.

La contratación este año sigue muy por debajo de los 166.000 empleos mensuales creados, en promedio, en 2023 y 2024, y ni hablar de los 491.000 al mes registrados durante el auge de contrataciones de 2021-2022 que siguió a los confinamientos por la pandemia.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
eeuu mueve miles de militares en puerto rico mientras crece la tension con cuba: hay aviones todos los dias

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: "Hay aviones todos los días"

Por Redacción América Noticias Miami
El secretario de Estado, Marco Rubio, llega con la ministra de Asuntos Exteriores austriaca Beate Meinl-Reisinger --quien no aparece en la foto-- a la Sala del Tratado del Departamento de Estado, el 11 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Tierney L. Cross)

MARCO RUBIO GANA TERRENO RUMBO A 2028: supera a Vance frente a varios posibles candidatos demócratas

Por Redacción América Noticias Miami
censo de eeuu identifica mas de 24 mil votos de no ciudadanos en analisis preliminar de las elecciones de 2020

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Por Redacción América Noticias Miami
florida: byron donalds y ashley moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el senado

Florida: Byron Donalds y Ashley Moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el Senado

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

DE INSTAGRAM A LA CÁRCEL: cubana de MIAMI acusada de vender $1,7 millones en mercancía de lujo falsa

DE INSTAGRAM A LA CÁRCEL: cubana de MIAMI acusada de vender $1,7 millones en mercancía de lujo falsa

Díaz-Canel usa el inicio del curso escolar para negar un colapso en Cuba en medio de una crisis educativa

Díaz-Canel usa el inicio del curso escolar para negar un colapso en Cuba en medio de una crisis educativa

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: Hay aviones todos los días

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: "Hay aviones todos los días"

Arrestan a dos jovenes cubanos por saquear casa en Coral Gables de pareja que murió en accidente en Kenia

Arrestan a dos jovenes cubanos por saquear casa en Coral Gables de pareja que murió en accidente en Kenia

Un empleado revisa la tarjeta de identificación de un cliente antes de registrar una compra de alcohol en una tienda de comestibles en Arlington Heights, Illinois, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)

Economía de EEUU creció a un ritmo de 1,5% en el 2do trimestre, pese al fuerte gasto del consumidor

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter