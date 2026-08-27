Las solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU bajan a 203.000

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Las solicitudes bajaron a 203.000 la semana pasada desde una cifra revisada de 207.000 la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que suaviza las fluctuaciones semanales, subió levemente a 205.500.

Este dato es un indicador indirecto de los despidos, y los economistas las siguen de cerca porque pueden ofrecer pistas tempranas sobre hacia dónde se dirige el mercado laboral. Durante el último año, las solicitudes se han mantenido en su mayoría en un rango históricamente bajo de 200.000 a 230.000 por semana.

La economía y el mercado laboral de Estados Unidos han demostrado resiliencia frente a los altos precios de la gasolina provocados por los combates con Irán. La tasa de desempleo en Estados Unidos es baja, de 4,1%. Esto se debe en parte a que la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración y las jubilaciones de los baby boomers implican que menos personas compiten por los empleos: más de 1,3 millones de personas han salido de la fuerza laboral de Estados Unidos durante el último año.

Las empresas, marcadas por la inesperada escasez de trabajadores que siguió al fin de los confinamientos por COVID-19, se muestran reacias a prescindir de personal. Pero tampoco están contratando mucho. Por eso, los tiempos son difíciles para los estadounidenses que buscan ingresar al mercado laboral y para quienes perdieron su empleo y buscan uno nuevo. Los economistas describen un mercado laboral de “no contratar, no despedir”.

En lo que va del año, los empleadores —empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales— han sumado un promedio de 61.000 empleos al mes. Eso supone una mejora frente a los 9.700 que promediaron el año pasado —la contratación más débil fuera de una recesión desde 2002—, cuando los efectos persistentes de las altas tasas de interés y las erráticas políticas comerciales de Trump desalentaron a las empresas a contratar.

Cuando el Departamento de Trabajo publique el informe de empleo de agosto la próxima semana, se espera que muestre que los empleadores añadieron otros 65.000 puestos de trabajo, según una encuesta de la firma de datos FactSet.

La contratación este año sigue muy por debajo de los 166.000 empleos mensuales creados, en promedio, en 2023 y 2024, y ni hablar de los 491.000 al mes registrados durante el auge de contrataciones de 2021-2022 que siguió a los confinamientos por la pandemia. ________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP